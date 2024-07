Politica Rareș Bogdan, după atacurile primite de Nicolae Ciucă: PNL își pornește motoarele







Rareș Bogdan a vorbit despre atacurile recente la adresa lui Nicolae Ciucă. Potrivit europarlamentarului, acestea nu vor afecta planurile partidului privind campania electorală. De asemenea, acesta a subliniat că PNL are toate șansele să ajungă în turul doi la prezidențiale.

Rareș Bogdan a vorbit despre atacurile recente la adresa lui Nicolae Ciucă. Potrivit europarlamentarului, acestea nu vor afecta planurile partidului privind campania electorală. De asemenea, acesta a subliniat că PNL are toate șansele să ajungă în turul doi la prezidențiale.

Rareș Bogdan, despre criticile primite de președintele PNL

În ultima perioadă, Nicolae Ciucă a devenit ținta unor atacuri lansate în spațiul public. Duminică, liderul Partidului Național Liberal a fost criticat de Crin Antonescu. Acesta l-a ironizat și a precizat că nu a venit cu un plan clar pentru președinție.

În plus, fostul șef al PNL a menționat că lupta pentru scaunul de președinte se dovedește a fi „un joc de umbre”.

„Nu știm candidații. Putem să îi bănuim.(…) Nu știu dacă Ciucă va fi președinte. Am spus bine ar fi sa vina generalul, dar generalul n-a venit. Generalul e un lider care are ordine, un proiect și care comunica exact. Deocamdată, așa ceva nu am văzut deci, prin urmare, generalul nu a venit”, a spus acesta la Antena 3 CNN.

Replica europarlamentarului

În replică, Rareș Bogdan susține că fostul lider PNL a folosit anumite „nuanțe” și că nu ar avea intenții rele privind partidul din care a făcut parte

„Crin Antonescu încearcă să grăbească anunțarea programului și a candidatului nostru”, spus europarlamentarul la Digi 24.

Rareș Bogdan, despre planurile PNL

Europarlamentarul a subliniat că nu are temeri legate de alegeri. Potrivit acestuia, Partidul Național Liberal se va mobiliza după anunțarea candidatului.

„În momentul în care Nicolae Ciucă va începe să comunice mai mult, iar PNL își pornește motoarele, nu vom avea probleme la aceste alegeri.

Toată masa de consilieri, primari, candidați și senatori vor intra în luptă, oamenii vor vedea diferența”, a adăugat el.

În ceea ce privește turul doi al alegerilor, Rareș Bogdan este convins că Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu vor rămâne în cursa finală.