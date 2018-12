Rareș Bogdan, teorie bombă: Legătura dintre DNA și ce s-a întâmplat la Camera Deputaților

Realizatorul tv Rareș Bogdan a lansat pe pagina sa de Facebook o teorie bombă, care sugerează o legătură între DNA și ce s-a întâmplat miercuri la Camera Deputaților.





Potrivit acestuia, există multe coincidențe legate de chemarea deputatei Carmen Mihălcescu (PSD) la sediul Direcției Naționale Anticorupție și momentul în care Opoziția a demarat procedurile de revocare a lui Liviu Dragnea și a lui Florin Iordache.

Trebuie precizat că vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Carmen Mihălcescu, s-a prezentat miercuri dimineață la DNA, dar a refuzat să precizeze presei motivul. Ulterior, Florin Iordache a declarat că Mihălcescu a fost chemată la DNA. „Azi dimineaţă, datorită unui eveniment nedorit, Carmen Moldovan (Mihălcescu) a fost chemată la DNA şi a trebuit să prezidez eu şedinţa”, a declarat Florin Iordache.

Pornind de aici, Rareș Bogdan scrie, pe Facebook: ”La ora 9.30, ședința de Plen a Camerei Deputaților era programat să fie condusă de către Carmen Mihălcescu (PSD), vicepreședinte al Camerei, și Marilen Pirtea (PNL). Pe ordinea de zi au fost introduse la cererea Opoziției - PNL/PMP/USR/ProRomania - revocarea vicepreședintelui Florin Iordache și chiar a lui Dragnea Liviu Nicolae, președinte. De aici intrăm în filme. Dragnea convoacă adunarea de urgență a tuturor deputaților social-democrați și... Big Surprise, Carmen Mihalcescu este sunată la ora 10.04 și chemată de urgență la DNA! Mihălcescu este una dintre opozantele declarate ale lui Liviu Dragnea, făcând parte din tabăra “pucistilor”!”

”Rămâne însă marea întrebare: Cine și la solicitarea cui a hotărât că exact în momentul în care trebuia să prezideze ședința și să admită vot în plen pentru cele două demiteri, Carmen Mihălcescu să fie chemată intempestiv la DNA. Repet, NU a existat o convocare prin citație scrisă sau telefonică în cazul ei! La ora 9.30 nu știa că trebuie să ajungă pe Barbu Știrbei. Ciudat! Ca orice om normal la cap și care încă are îndoieli și suspiciuni, am dreptul să am suspiciunea rezonabilă că cineva a acționat pentru că doamna Mihălcescu să NU poată prezida ședința, unde foarte probabil ar fi acceptat votul de demitere al lui Daddy & Ciordache. A pus Dragnea și oamenii săi din zona Justiției și Inteligence mâna și pe o bucată din DNA? E o simplă întrebare dublată de o “suspiciune rezonabilă”... Dureros pentru Democrația Românească”, continuă realizatorul tv Rareș Bogdan.

