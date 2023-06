Rareș Bogdan, despre „sclavii moderni” ai României: „Sunt oameni care muncesc, care şi-au făcut un rost în viaţă”

În programul de guvernare a României, asumat de PNL și PSD, există sintagma ”sclavii moderni”, care se referă la românii care au plecat să muncească în străinătate.

Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a recunoscut că nu știa despre această expresie, care este una ”nepotrivită”. El a mai precizat că are tot respectul pentru românii care, din anumite motive, au ales să plece să muncească în țările din Europa de Vest.

”Nu sunt nici eu sclav modern şi nici românii nu sunt sclavi moderni. Românii care au plecat în afara graniţelor – 1,4 milioane în Marea Britanie, un milion în Spania, un milion în Italia, 1,3 milioane Germania sau 800.000 în Franţa, ca să vorbesc doar de comunităţile foarte mari – sunt oameni care muncesc, care şi-au făcut acolo o carieră, care şi-au făcut un rost în viaţă. Sunt oameni respectaţi în comunităţi. Circul mult între oamenii din diaspora şi autorităţile locale sau centrale ale statelor respective au o părere foarte bună despre aceştia. Îmi spunea, de exemplu, sâmbătă, preşedintele Partidului Popular că, dacă românii ar pleca dintr-o dată, dacă i-am lua cu avioanele, ar avea o mare problemă, Spania”, a comentat europarlamentarul liberal.

Nu știa despre nimic despre sintagma ”sclavii moderni”

De asemenea, politicianul liberal a mai comentat faptul că nu a știut că în programul de guvernare a fost strecurată o astfel de sintagmă.

România, a mai spus Rareș Bogdan, are nevoie de banii trimiși acasă de cei care muncesc în străinătate, iar din acest motiv, acești oameni, merită tot respectul.

”Sincer, eu n-am văzut-o. Acum că mi-o spuneţi… Am văzut chestiunile mari din programul de guvernare. Recunosc, această exprimare…. Aţi fost foarte plastic. E mai mult în linia editorialului dumneavoastră de început (…) Adică ar trebui să înţelegem chestiunea asta, că în Europa noi nu am plecat de bunăvoie, dar în acelaşi timp ne-am adaptat şi suntem cetăţeni respectaţi şi respectabili în ţările unde am ajuns. De asemenea, să înţelegem odată pentru totdeauna că această ţară are nevoie de Europa, că este parte a Europei, că fără bani europeni intrăm în faliment şi trebuie să fie preocuparea noastră numărul unu, nu doar PNRR-ul şi reformele de acolo, ci şi fondurile structurale”, a mai spus Rareș Bogdan, la emisiunea Insider Politic de pe Prima TV.