Rareş Bogdan, despre politicienii care agață femeile cu banii de la stat. „Vor să aibă iubite, nicio problemă!”

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat că mulți politicieni din țară cheltuie banii statului cu femeile. El i-a rugat pe colegi să cumpere cadouri pentru iubire din banii de acasă și să fie preocupați de soarta României, nu de trupul doamnelor din viața lor.

„Am mai văzut şi eu câte o domniţă (…) foarte atrăgătoare din punct de vedere vizual, dar care probabil din punctul de vedere al pregătirii are prea puţină evoluţie intelectuală sau de acumulare de cunoştinţe. Am mai văzut şi eu prin diferite instituţii. Acuma, ce să spun? Eu nu am trimis astfel de oameni în instituţii, sper să se oprească toţi care au făcut-o sau să le retragă şi, dacă vor să aibă astfel de iniţiative, eu nu le spun să adopte familia tradiţională, ca mine, sau să meargă pe spiritul conservator creştin ca al meu, dacă vor asta, nu am nicio problemă, dar să plătească din buzunarul lor, nu din buzunarul statului. Vor să aibă iubite, nicio problemă! Scoți bănuţul din buzunar şi plăteşti frumos cadouri, poşete…, dar nu din salariul de la stat!”, a afirmat Rareş Bogdan, vineri, la Realitatea Plus.

Angajări în politică pentru frumusețe

Afirmațiile acestuia vin după ce mai mulți politicieni au angajat tinere fără experiență, dar cu un trup de invidiat. Acestea ar fi fost puse în funcții importante pentru că erau iubitele lor. Cel mai recent caz expus de g4media.ro este cel al fotomodelului Roxana Ilie, de 32 de ani. Administrator al firmei Look Outdoor SRL, societate despre care G4Media.ro a dezvăluit, luna trecută, că are contracte pentru servicii de presă și propagandă cu PSD, această tânără a fost angajată la Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), instituție aflată sub controlul aceluiași partid. ANRE este condusă de Dumitru Chiriță. Surse din mediul politic au dezvăluit că Roxana Ilie este o apropiată a vicepremierului PSD Sorin Grindeanu și prietenă cu deputata PSD, Laura Vicol. Ea nu ar avea studiile necesare pentru a lucra aici.