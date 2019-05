Rareș Bogdan despre MIZA ALEGERILOR din 26 mai! „Am ales să mă implic, să fac parte dintr-o echipă pe care te poți baza!”

Există în istoria recentă a României câteva momente în care am fi putut cu toții să decidem că eliberarea din întunericul în care România a fost ținută de comuniști să se facă definitiv și ireversibil.





Din motive de fiecare dată explicate sau explicabile, am ratat istorica desprindere de resturile unui sistem criminal care ne-a transformat pe mulți dintre noi în niște umbre, ne-a ucis aspirațiile, speranțele și încrederea în viitor.

Anii un trecut, cu bune sau cu rele, iar astăzi, la 30 de ani de la momentul în care vechii nomenclaturiști au fost înlocuiți cu cei din eșaloanele inferioare, suntem contemporani cu un alt moment în care putem decide cum trebuie să fie România în care vrem să trăim, în care vrem să ne creștem și să ne educăm copiii.

Am decis să intru în politică și să renunț la jurnalism, la ceea ce miam dorit să fac încă din studenție, pentru că am înțeles, stând la pupitrul de la care am vorbit românilor aproape în fiecare seară, mai bine de șapte ani de zile, că a face ceva pentru tine însuți înseamnă, în primul rând, a face, fără să aștepți nimic la schimb, pentru toți ceilalți.

Am credința fermă că România se va schimba abia atunci când fiecare dintre noi va face ceva pentru un altul pe care nu-l cunoaște, în așa fel încât cel ajutat sau sprijinit să nu știe cui să mulțumească. Așa gândesc, așa am fost crescut și tot ceea ce fac are la bază un set de valori foarte simplu, imposibil de negociat și de tranzacționat.

Am ales să mă implic în politică pentru că doar făcând politică poți face ceva concret pentru oameni și pentru țara în care trăiești. A face politică, în opinia mea, înseamnă să faci parte dintr-o echipă, să muncești cel puțin la fel de mult ca ceilalți și să nu ceri niciodată, nimănui, ceva ce tu nu ai făcut deja.

Echipa Partidului Național Liberal este o echipa care adună, într-un mod foarte transparent, competență, onestitate, morală, respect, muncă, demnitate și determinare. Sunt onorat și copleșit de responsabilitatea de a ocupa prima poziție pe această listă de candidați.

Abia când ești alături de el și îl cunoști mai bine pe Mircea Hava, primarul de succes la Cetătii Unirii, Alba Iulia, înțelegi că munca și timpul petrecut în folosul oamenilor unui oraș se măsoară în rezultate extraordinare dar și în cărunțeala unui om dedicat misiunii de servant public.

Ghiță Falcă, primarul în funcție al Aradului, cel care a dezvoltat pe fonduri europene o infrastructură fabuloasă în unul din orașele fanion ale României mă obligă să nu mai măsor timpul și să-mi doresc să fiu prezent în cât mai multe comunități din România penrtu a spune oamenilor ce au făcut deja liberalii.

Pentru Ghiță Falcă timpul parcă nu mai are răbdare, iar determinarea cu care își dorește ca România să fie în primul rând este imposibil de măsurat.

M-am împrietenit în doar câteva săptămâni cu Siegfried Mureșan. Astăzi, parcă ne știm de o viață. Este purtătorul de cuvânt la PPE și negociator al bugetului Uniunii Europene. Este atât de tânăr, dar foarte sigur pe el, prea serios câteodată, mereu preocupat de ceea ce urmează, de detaliu.

Daniel Buda știe cel mai bine unde începe și încotro ar trebuie să se îndrepte o politică coerentă a României în domeniul agriculturii. Este omul care caută în permanență soluții, identifică imediat problema și livrează extrem de repede rezolvarea. Este europarlamentar, asemenea lui Siegfried, și este extrem de respectat în Parlamentul European.

Despre Adina Vălean, cel mai bun al patrulea deputat din Parlamentul European, vă spun doar este cea care a făcut posibilă trecerea la noile tarife roaming pentru toți cetățenii europeni, inclusiv pentru noi, românii. Se află de ani de zile în epicentrul deciziilor care se iau în Parlamentul European și validează, prin competența sa, faptul că PNL este cel mai respectat și puternic partid românesc din Europa.

