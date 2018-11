BOMBĂ LA REALITATEA TV! Mesajul lui Rareș Bogdan ÎL BAGĂ ÎN ŞEDINŢĂ pe Guşă. Urmează dezvăluiri grele? Alertă!

Jurnalistul Rareș Bogdan a declarat că singura condiție pe care o are ca să rămână la Realitatea TV este aceea de a-i fi permis accesul pe post.





Rareș Bogdan declară că, de fapt, nu a fost informat despre motivele interzicerii pe post a Oanei Stănciulescu și a lui Oreste Teodorescu și că nu are nimic cu partidul Realitatea pe care Cozmin Gușă încearcă să îl creeze. De asemenea, Rareș Bogdan a relatat că cei doi invitați veniseră la emisiune și au fost opriți efectiv să participe în acea seară. „Nu am fost informat de ce s-a luat decizia să nu fie primiți la emisiune. Nici eu nici Oreste nici Oana nu avem de fapt nimic cu partidul. E drept am spus că nu ne interesează, că vrem să rămânem jurnaliști. Se putea proceda altfel. Un om când vine la emisiune trebuie să îl lași să intre și dacă vrei să îl scoți poți să îi spui că o perioadă vă rog să nu mai veniți, dar nu poți face așa ceva ceea ce s-a făcut aseară. Redacția nu are nicio vină. Am primit sute de mesaje de susținere”, a spus jurnalistul pentru DCNews.

„Să nu vină la mine cu suspendări...”

Realizatorul TV a mai declarat că, în condițiile prezente, are doar o singură condiție pentru patronat.

„Eu vreau să rămân la Realitatea Tv, cu o singura condiție, aceea ca Realitatea TV să îmi permită accesul pe post. Dacă Realitatea TV nu îmi permite acest lucru înseamnă că nu mai are nevoie de serviciile mele. Să nu vină la mine cu suspendări, că o zi, două că nu suntem la... Dacă domnul Gușă își menține această decizie sigur că o să port discuții. Eu însă până la această oră nu am vorbit cu nicio altă televiziune”, a mai spus Rareș Bogdan. Anterior acestei declarații, jurnalistul a declarat că dacă Oana Stănciulescu și Oreste Teodorescu nu vor fi primiți în emisiunea sa își va da demisia.

Scandalul ESCALADEAZĂ! Rareș Bogdan a fost SUSPENDAT! Ce se va întâmpla cu prezentatorul TV

Pagina 1 din 1