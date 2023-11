Rareș Bogdan, răspuns ironic pentru șeful PSD: S-a înscris Marcel Ciolacu în PNL?

Marcel Ciolacu a declarat recent că își dorește ca discuțiile din coaliție cu PNL să fie făcute într-un mediu restrâns. În ultimele zile, Rareș Bogdan a avut un schimb de replici cu diferiți membri PSD, inclusiv cu președintele partidului.

Rareș Bogdan nu renunță la şedinţele de coaliţie

Marcel Ciolacu îl acuză pe Rareș Bogdan că „dinamitează coaliția”:

„Vom face aceste ședințe, până ne aliniem cu toții într-un fair play, într-un gentlemen’s agreement, cu Nicolae Ciucă, cu secretarii generali, cei doi vicepremieri. Discutăm toate probleme, ne întoarcem fiecare la partidul lui și luăm hotărâri. Eu nu mai vreau să fac o coaliție lărgită cu niște domni sau doamne care, după ce se termină ședința și ajungem la concluzii, ies și dinamitează din interior o coaliție”, a declarat Marcel Ciolacu, ieri.

După această acuzație, Rareș Bogdan a revenit cu replica pentru liderul PSD:

„S-a înscris Marcel Ciolacu în PNL? Că asta e un Breaking News, dacă s-a înscris. Eu sunt ales de 5.000 de oameni, reprezentant al celor 240.000 de membri ai PNL, ca prim-vicepreședinte al PNL cu cel mai mare număr de voturi după președinte”, a spus Rareș Bogdan.

Europarlamentarul PNL spune că are tot dreptul să participe în Consiliul de Coordonare al Coaliției

Rareș Bogdan spune că statutul de prim-vicepreședinte al PNL îi permite să participe la toate ședințele:

„Practic, sunt al doilea om votat, având în vedere că secretarul general este votat doar de Consiliul Național. Tot atunci, Consiliul Național, reieșit în urma congresului a hotărât ca cei patru prim-vicepreședinți ai partidului și secretarul general, plus președintele ales al partidului, să participe în Consiliul de Coordonare al Coaliției.

Cred că a fost doar o vorbă aruncată, nimic altceva. Atât timp cât sunt prim-vicepreședinte al PNL nimeni nu-mi poate interzice”, a spus Rareș Bogdan, la Digi24.

Rareș Bogdan nu vrea o coaliție divizată în care PNL să fie „vioara a doua într-o coaliție”

Europarlamentarul PNL crede că și-a făcut doar datoria, atunci când a deschis subiectul creșterii pensiilor:

„Sigur, datorită programului meu, pentru că am văzut că alte televiziuni foarte prietene cu PSD erau foarte acide, spunând că nu am participat, păi e greu, pentru că nu pot fi și la Parlamentul European și în București.

Eu am spus niște lucruri, am cerut lămuriri, nu am dinamitat nimic, am fost vocea PNL. Ca să ai bani să dai pensii, salarii, să plătești bugetari trebuie să ai companii private care să aducă plus valoare. Dacă dinamitezi cu impozite, taxe, scoți facilități pentru companiile private românești și străine nu mai ai bani la buget”, a mai spus liberalul.

Rareș Bogdan spune că nu vrea o rupere a coaliției:

„Doresc ca PNL să fie respectat, vocea PNL să fie respectată și drepturile PNL să fie aceleași cu ale PSD. Nu putem fi vioara a doua într-o coaliție”, a mai spus europarlamentarul.