Rareș Bogdan pentru EVZ: Nu am fost audiat la la DNA

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a infirmat faptul că a fi fost audiat la DNA în Dosarul Romarm. El se află de azi dimineață în ședința BPN a liberalilor.

Informația a fost confirmată și de scriitorul Octavian Hoandră, aflat în studioul tv al EVZ, unde se difuzează în acest moment emisiunea moderată de Robert Turcescu. Hoandră și Bogdan Comaroni au vorbit cu Rareș Bogdan la telefon și le-au spus că nu este și nu a fost la DNA.

Robert Turcescu l-a sunat din emisiune și europarlamentarul i-a dat același răspuns: Nu a fost la DNA, ci la ședința liberalilor.

La sfârșitul lunii martie, și fostul premier Ludovic Orban a fost audiat la DNA în același dosar, tot în calitate de martor.

”Am dat şi declaraţii publice pe tema asta, că nu am avut niciun fel de legătură cu derularea achiziţiei, cu partenerii achiziţiei, eu am participat la inaugurarea unei liniii de producţie, la invitaţiei ministrului Economiei şi Energiei şi am salutat şi am considerat că este un lucru foarte bun faptul că începem să producem măşti FPP3 care erau în momentul respectiv o criză gravă, lipseau cu desăvârşire de pe piaţă şi piaţa internaţională o luase razna”, a spus Orban la ieşirea din sediul DNA.