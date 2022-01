Rareș Bogdan aruncă bomba! Se rupe coaliția de guvernare? Anunțul serii

În această seară, prim-vicepreședintele PBL, Rareș Bogdan, a declarat că este exclus să se rupă coaliţia: Nu se pune problema să rupem coaliția.

Spiritele în coaliție de la guvernare s-au încins când Rareș Bogdan a declarat miercuri că dacă social-democrații vor încerca în continuare să fie „șmecheri” și să atace miniștrii liberali, iar „guvernarea va bălti”, atunci la finalul anului PNL va căuta „altă formulă” de a alcătui un Guvern fără PSD.

Rareș Bogdan susţine că a fost deranjat de poziţia PSD pe tema crizei energetice

„Ce trebuie să înţeleagă PSD – şi le-am spus-o direct – este că în această construcţie pe care am făcut-o, fără să ne iubim, fără să fim îndrăgostiţi unul de altul, dar din nevoie, din interes naţional pentru această ţară, nu există câștigător şi învins”, a explicat europarlamentarul.

Rareş Bogdan: ”Exclus! Nu se pune problema să rupem coaliția. Să fim maturi și calmi, chiar dacă ne despart o mulțime de lucruri, chiar dacă în ultimii 7 ani din cele două tabere radicalismul a ajuns la cote paroxistice. Cea mai gravă criză este cea a prețurilor la energie.

Eu am făcut referire la trecut. Trebuie să ne gândim strict la interesul național. Eu mi-aș dori ca coaliția să dureze 7 ani. La un an de zile trebuie să facem o evaluare, noi nu vom evalua miniștrii PSD, ci o va face premierul. Noi vom face evaluarea miniștrilor PNL.

Cu privire la pensiile speciale, europarlamentarul a spus: Dacă ar fi după mine, mâine aș tăia pensiile speciale, dar nu pot. România este într-o situație complicată, ne paște o post-criză energetică, una care se va duce în zona financiară sau alimentară.”, a explicat Rareș Bogdan la România TV, prin intervenția telefonică la emisiunea lui Victor Ciutacu.

Rareş Bogdan: Această ţară trebuie să aibă un guvern stabil

„Dacă după un an de zile vom vedea că acest efort, care ne-a adus deservicii de imagine, nu va ajunge să fie unul apreciat, nu va duce la nimic şi guvernarea va bălti, marile reforme vor stagna, banii europeni vor fi întârziaţi în continuare, atunci e absolut legitim să încercăm să găsim o formulă, pentru că înseamnă că această formulă, după un an de zile, a fost făcută complet aiurea. Eu sper să nu avem această situaţie şi după un an oamenii care ne-au blamat să înţeleagă că am făcut-o ca această ţară să aibă un guvern stabil. Pentru asta trebuie multă înțelepciune”, a concluzionat Rareş Bogdan.