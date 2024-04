Politica Rareș Bogdan amenință cu retragerea susținerii politice pentru Marcel Boloș. Taxele, mărul discordiei







În contextul alegerilor din 2024, Rareș Bogdan și-a exprimat ferm opoziția sa față de posibila creștere a impozitelor și taxelor pentru români.

Mai mult, prim-vicepreședintele PNL, a avertizat că va propune imediat retragere susținerii politice pentru Marcel Boloș în partid, dacă acesta va acționa împotriva românilor.

Rareș Bogdan susține că orice creștere a impozitelor va fi sancționată politic

„Vă pot spune o chestiune. Nu se va introduce nicio taxă suplimentară în acest an, este o chestiune pe care și-a asumat-o atât premierul României cât și președintele Senatului. Este introdus inclusiv în legea bugetului din acest an, după îndelungi discuții, că în acest an nu va crește nicio taxă, nici TVA, nici impozit pe profit, nici impozit pe dividende, nici impozit pe venit.

A crescut de la 5 la 8 la sută impozitul pe dividende, la microîntreprinderi de asemenea a crescut, din păcate, de la 1 la 3 la sută”, a spus Rareș Bogdan.

Potrivit acestuia, economia românească nu poate funcționa decât într-un mediu privat puternic, fără încărcarea acestuia cu niciun fel de taxe suplimentare.

Despre situația taxelor și impozitelor, liberalul menționează că, deși nu stăm rău la nivel european, fiind printre cele mai favorabile din Europa, situația se schimbă în ceea ce privește impozitele pe salarii.

România, spune Rareș Bogdan, se află pe primul loc la nivel european în ceea ce privește taxarea salariilor. Cu excepția Franței, care ne întrece în cazul veniturilor care depășesc 5.000 de lei.

Marcel Boloș riscă să rămână fătă funcția de ministru

În continuare, eurodeputatul Rareș Bogdan a punctat că dacă ministrul Finanțelor va crește cu un singur punct TVA-ul, impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe dividende, va pleca acasă.

„Și știe acest lucru. Nu creștem TVA-ul. I-am spus direct și îi mai spun și acum în direct. Îmi doresc foarte mult ca dl Boloș să comunice curat, aranjat. Dacă crește TVA pleacă acasă Boloș, așa că nu crește”, i-a mai transmis Rareș Bogdan colegului liberal.