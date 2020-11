Această unitate medicală se află în subordinea Consiliului Județean condus de social-democratul Ionel Arsene.

În timp ce toată lumea era interesată de ultimele știri în legătură cu tragedia din spitalul din Piatra Neamț, Rareș Bogdan identifica vinovatul, postând indignat pe o pagină de socializare.

„CORUPȚIA UCIDE!

Pacienți COVID intubați la Terapie Intensiva morți intr-un incendiu devastator la Spitalul Județean din Piatra Neamț. 10 victime pana acum și alte persoane in stare gravă. Un medic care a întervenit sa salveze victimele, ars pe corp in proporție de 80%. Spitalul se afla in subordinea Consiliului Județean Neamț condus de 4 ani si jumătate de pesedistul Ionel Arsene.

ZERO investiții in ultimii 5 ani in acest spital. Manageri schimbați ca sosetele. Încă o tragedie in spitalele din Romania, după Colesctiv și incendiul de la Maternitatea Giulești. Parchetul General a trimis 3 procurori cu experiența la fata locului. Sa facă lumina!”, a scris pe pagina sa de Facebook Rareș Bogdan.

Alăturat a prezentat și lista cu managerii, cei opt, schimbați în decurs de un an ca „șosetele”.

Un puternic incendiu a izbucnit în această seară în incinta Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț. Zece oameni au murit și șase persoane sunt în stare gravă, printre care și un cadru medical.

Potrivit ISU Neamț, în secția ATI, a spitalului a izbucnit un incendiu, cel mai probabil de la echipamentul medical.

Având în vedere numărul de persoane existent internat în secție, pentru gestionarea eficientă a evenimentului a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Potrivit autorităților, persoanele decedate erau bolnave de coronavirus și se aflau intubate la terapie intensivă.

De asemenea, medicul care era de gardă pe secția ATI a suferit arsuri de gradul II și III pe 80% din suprafața corpului.

Este cel mai grav bilanț după tragedia de la Colectiv și a fost deschisă și o anchetă penală.