Plagiat grav pentru Lucian Eva! La finalul anului trecut, o echipă de experți a constatat că Lucian Eva, directorul Spitalului de Neurochirurgie din Iași, și-a plagiat lucrarea de doctorat și a propus retragerea titlului de doctor. Lucian Eva este fratele procurorului Emilian Eva condamnat pentru corupție.

Grupul de Investigații Politice (GIP) a publicat raportul de evaluare al lucrării de doctorat a medicului. Raportul dă detalii incredibile despre acest plagiat.

Verdict de plagiat pentru medic! A folosit inclusiv un referat al unei eleve de clasa a IX-a

Potrivit Antena 3,experții au constatat în raport mai multe nereguli grave comise de Lucian Eva, printre care:

– a tradus cuvânt cu cuvânt, zeci de pagini din cărți de specialitate, fără a cita corespunzător sau fără a cita deloc;

– a folosit, fără să citeze, surse de pe Internet, inclusiv referatul Scheletul mamiferelor, publicat de o elevă de clasa a IX-a;

– nu cunoaște termenii anatomici medicali;

– a preluat imagini necorespunzător, fără citare sau acord de relicențiere. Imaginile au fost preluate identic, nu adaptate, singurele modificări constatate fiind traducerea legendei cu mutarea ei în partea opusă și minime modificări ale dimensiunilor imaginilor. În acest caz era necesar, conform bunelor uzanțe în publicarea științifică, obținerea unui acord de copyright;

-a tradus în multe cazuri greșit în limba română, modificând complet semnificația medicală. (De exemplu, la pagina 95, a tradus „To avoid reabsorbtion the graft should be a minimum of 5 mm high”, prin „Pentru a se realiza resorbția eficientă este necesar ca grefonul să aibă cel puțin 5 mm înălțime”)”, transmite GIP pe Facebook.

Plagiat masiv al lui Lucian Eva! Experții au remarcat “preluări extrem de vaste”

Experții au remarcat în special “Magnitudinea preluărilor necorespunzătoare. Informațiile preluate din alte surse sunt extrem de vaste, fără să existe o citare corespunzătoare, fiind identificate numeroase pagini preluate integral”.

Raportul de evaluare realizat de experții Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) poate fi citit integral la acest link. Instituția a decis că directorul Spitalului Clinic de Neurochirurgie din Iași și-a plagiat lucrarea de doctorat. În consecință i-a retras titlul de doctor, pe 31 decembrie 2020.

Emilian Eva a fost condamnat pentru luare de mită și fals în declarații

Fratele medicului, procurorul Emilian Eva, a fost condamnat în 2017, de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la 2 ani şi 11 luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită şi acte de comerţ incompatibile cu funcţia, precum și pentru fals în declaraţii. Așa cum a arătat EVZ, procurorul a purtat o luptă îndelungată cu prof. dr. Vasile Astărăstoae, fost rector al Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași. În instanță s-a dovedit că acuzațiile împotriva prof. dr. Astărăstoae au fost probate cu ajutorul serviciilor secrete, probele fiind anulate, iar profesorul fiind achitat în 2019.