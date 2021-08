Raport îngrijorător. Riscul de afecțiuni cardiace din cauza vaccinului Moderna, mai mare decât se credea

Oficialii americani din domeniul sănătăţii investighează mai multe date conform cărora vaccinul COVID-19 produs de Moderna ar putea fi legat de un risc mai mare de afecţiuni cardiace rare la adulţii mai tineri decât se credea anterior.

Potrivit sursei citate, este prea devreme pentru ca autorităţile de reglementare să ajungă la o concluzie şi că este necesară o analiză suplimentară înainte de a se face orice recomandare.

Ancheta, care implică Food and Drug Administration și Centers for Disease Control and Prevention, se concentrează pe datele canadiene care sugerează că vaccinul Moderna poate prezenta un risc mai mare de miocardită pentru tineri decât vaccinul Pfizer-BioNTech, în special pentru bărbații sub vârsta de aproximativ 30 de ani.

De asemenea, autoritățile examinează datele din Statele Unite pentru a încerca să stabilească dacă există dovezi ale unui risc crescut de la Moderna în populația SUA pentru această afecțiune, care provoacă inflamația inimii.

Analiza SUA a unei posibile legături între vaccinul Moderna și efectul secundar mai puțin frecvent întârzie aprobarea la adolescenți

În iunie, autorităţile de reglementare au adăugat un avertisment care însoţeşte vaccinurile ARNm produse de Moderna şi Pfizer pentru a semnala riscul rar de inflamaţie cardiacă observat în primul rând la bărbaţii tineri.

Cu toate acestea, au spus că beneficiile vaccinului în prevenirea COVID-19 depăşească cu mult riscurile.

S-ar putea să existe o incidenţă de 2,5 ori mai mare a miocarditei la cei care primesc vaccinul Moderna în comparaţie cu vaccinul Pfizer, scrie Washington Post citând date din raport. Datele sugerează că riscul cel mai mare îl prezintă bărbaţii cu vârsta sub 30 de ani.

Replica celor de la Moderna

Moderna nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii. Purtătorul de cuvânt al FDA, Stephanie Caccomo, a spus că, deși agenția nu va comenta la întâlnirile sau discuțiile interne, „putem spune că FDA este absolut angajată să revizuiască datele pe măsură ce acestea devin disponibile pentru noi. Am comunicat anterior despre miocardită și vaccinurile COVID-19 și dacă noi informații modifică profilul risc / beneficiu, vom actualiza publicul în consecință .”