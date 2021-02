Experimentatul căpitan Ionuţ Voicu şi ceilalţi coechipieri ai săi nu au reuşit să-şi revină după egalul de săptămâna trecută, cu bănăţenii de la Ripensia Timişoara şi au remizat, din nou, în deplasarea de pe terenul celor de la Gloria Buzău.

Tânărul antrenor principal al lui Rapid Bucureşti, Nicolae Grigore, se declară dezamăgit de evoluţia elevilor săi şi e nevoit să recunoască, încă o dată, dificultăţile mari cu care se confruntă giuleştenii pe faza de construcţie.

Nemulţumirile lui Grigore

„Per total, suntem nemulţumiţi de modul în care am evoluat la Buzău. Din păcate, nu am reuşit să avem luciditate la ultima pasă şi nu am dus la bun sfârşit acţiunile atunci când ajungeam în treimea de teren adversă. Ştiam, de la bun început, că Gloria este o formaţie valoroasă, neînvinsă de echipele cu pretenţie, cu excepţia lui Poli Timişoara” a fost prima reacţie a tehnicianului în vârstă de 37 de ani, de la sfârşitul confruntării din Moldova.

Fostul secund al lui Adrian Mutu de la reprezentativa tricoloră sub 21 de ani nu poate trece, deocamdată, cu uşurinţă peste disputa din ultima etapă a Ligii a II-a, în care feroviarii au fost egalaţi de Ripensia, chiar la ultima fază a jocului. Deşi a fost încruntat după remiza de la Buzău, Grigore a găsit totuşi tăria de a observa şi unele aspecte pozitive în evoluţia formaţiei sale.

„E un rezultat pe care nu ni-l doream, mai ales după semi – eşecul de duminică, de pe teren propriu. Am vrut să recuperăm la Buzău cele două puncte pierdute cu Ripensia. Avem aspecte de îmbunătăţit în ceea ce priveşte jocul echipei. Am observat şi lucruri bune, cum a fost posesia pe care am avut-o în prima repriză, dar în partea a doua a meciului nu am mai avut, din păcate, această posesie” a explicat antrenorul Rapidului.

Speră la o descătuşare în confruntarea cu „ciucanii”

Grigore are speranţe că giuleştenii vor arăta mai bine în runda de săptămâna viitoare, când vor prima vizita harghitenilor de la FC Csikszereda Miercurea Ciuc. Tehnicianul de 37 de ani e convins că o victorie îi va descătuşa pe Alexandru Ioniţă şi compania.

„Avem nevoie de o victorie în etapa următoare. Trebuie să câştigăm şi să ne descătuşăm. Sunt convins că, după ce vom obţine un prim succes, jucătorii vor fi mult mai volubuli, mult mai relaxaţi şi lucrurile vor evolua mult mai bine pentru noi. Sperăm să nu mai facem erorile de la meciul trecut de pe teren propriu şi am convingea că jucătorii noştri se vor capacita şi se vor impune” şi-a pus dorinţa Nicolae Grigore.