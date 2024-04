Sport Scandal la Rapid, după înfrângerea cu Sepsi. Zero puncte în play-off







Rapid a fost învinsă de Sepsi, 0-1, în etapa a 4-a din play-off. Giuleștenii au 4 înfrângeri în 4 etape și niciun punct în play-off. În prima repriză, Rapid a ratat o ocazie uriașă din postura de singur cu portarul prin Ermal Krasniqi.

În partea secundă, giuleștenii au avut un penalty acordat anulat corect după intervenția VAR.

Golul victoriei a fost marcat de Debeljuh în prelungiri din centrarea lui Ștefănescu, moment în care fanii giuleștenilor au cerut demisia antrenorului Cristiano Bergodi. După acest rezultat, Rapid este pe locul 5, cu 28 de puncte, iar Sepsi este pe 6, cu 27 de puncte.

Rapid - Sepsi, echipele de start

Rapid: Aioani - Onea, Săpunaru, Iacob, Borza - Hromada, Oaidă, Hasani - Krasniqi, Rrahmani, Petrila; Rezerve: Drăghia, Braun, Cristea, Grigore, Bădescu, Emmers, Cepoi, El Sawy, Bamgboye, Cîrjan, Burman, Gheorghe; Antrenor: Cristiano Bergodi.

Sepsi: Niczuly - Oroian, Ciobotariu, Kecskes, Dumitrescu - Păun - Varga, Kalluaku, Alimi, Fl. Ștefan - Safranko; Rezerve: Moldovan, Cedo, Ștefănescu, Oteliță, Aganovici, Batzula, Varga, Debeljuh; Antrenor: Bernd Stork.

Cristiano Bergodi, criză de nervi după meci

După meci, Cristiano Bergodi, antrenorul giuleștenilor, a făcut o criză de nervi în conferință. El a spus că echipa lui a jucat fără fotbaliști importanți și că a avut foarte mult de suferit. Acesta a mai declarat că nu are dreptul nimeni să-i reproșeze ceva.

„În seara asta, nu se poate reproşa nimic, doar faptul că nu am dat gol. Ocazii am avut. (N.r. Ce s-a întâmplat în noiembrie şi decembrie cu Rapid) Am avut doi-trei jucători accidentaţi, care erau cei mai buni. În ce lume trăieşti. Stai liniştit! Despre ce vorbeşti tu! După FCSB am reuşit, fără Rrahmani, fără Petrila şi fără Emmers. După am avut două luni, am luat măsuri, nu aveam atacanţi, mijlocaşi. Scoate jucătorii importanţi de la FCSB, să vedem ce fac. Scoate-l pe Mitriţă de la Craiova, să vedem ce fac. În două luni, în care au lipsit Rrahmani, Petrila, Emmers, am rămas acolo sus. Ce înţelegi tu din fotbal?

Haide, vorbeşte! Noi am jucat cu Craiova şi cu FCSB în noiembrie, am ieşit din Cupă, am făcut 0-0 cu CSA Steaua, dar am câştigat înainte cu Craiova şi am câştigat. După am câştigat cu FCSB. Nu înţelegi nimic din fotbal! Ce înseamnă asta? Trebuie să ai anumite caracteristici.

Am jucat cu Papeau nouă fals. E normal, e greu fără un atacant, fără o aripă. Mă înveţi tu fotbal pe mine? Ce faci?”, a transmis Cristiano Bergodi, la conferinţa de presă.

Dan Șucu, despre înfrângerea Rapid

Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, a fost prezent la acest meci alături de Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului, și soția sa, Diana Șucu. La finalul partidei, el a declarat că va lua o decizie privind viitorul lui Cristiano Bergodi pe banca echipei marți și că o va anunța oficial.„N-avem ce să spunem, mâine clubul va lua o decizie.”, a declarat Dan Șucu la finalul partidei, potrivit Digisport.