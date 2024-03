Politica Dan Șucu, apariție surpriză la sediul PNL din Modrogan. Anunțul făcut de patronul echipei Rapid. Update







Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, a sosit în jurul orei 13:30 la sediul Partidului Național Liberal. El ar putea fi candidat din partea PNL la alegerile locale.

Finanțatorul echipei Rapid a ieșit din sediul PNL. El a afirmat că nu este interesat de politică sub nicio formă și nu se pune problema să candideze pentru vreo funcție publică. „V-am explicat de 20 de ori până acum! Nu candidez, nu sunt politician și nu mă interesează viața politică!”

Dan Șucu, patronul clubul de fotbal FC Rapid, a sosit luni, în jurul orei 13:00 a fost văzut intrând la sediul PNL. La două zile după ce Rapid o învingea categoric pe FCSB, 4-0. Dan Șucu a avut o apariție inedită. A fost filmat sosind la sediul PNL.

Dan Șucu, apariție surpriză la sediul PNL din Modrogan

Dan Șucu a sosit la sediul din Aleea Modrogan și nu a oferit nicio declarație. Numele lui a fost vehiculat, ca și în cazul lui Ionuț Lupescu, pe lista de posibili candidați la alegerile pentru Primăria București, având șanse să fie candidat unic din partea PNL și PSD.

Dan Șucu e în cărți de ceva timp. S-a discutat ca fiind soluția unui candidat independent, în jurul căruia PSD și PNL să facă front comun. Coaliția așteaptă rezultatele unor sondaje pentru Primăria Capitalei. Gabriela Firea e candidatul PSD, iar Sebastian Burduja e candidatul PNL. Însă e nevoie de o persoană care să strângă în jur atât electoratul PSD, cât și electoratul PNL. Astăzi, vor veni, mai pe seară, aceste sondaje. Coaliția are o întâlnire la ora 18:00. Se poartă discuții în continuare pentru a găsit varianta care să-l învingă pe Nicușor Dan.

La ieșire, omul de afaceri Dan Șucu a declarat că n-a primit nicio ofertă din partea liberalilor.

Lupescu ar vrea în politică

Ionuț Lupescu a recunoscut recent că se crede pregătit să îmbrățișeze o carieră politică.

„Am spus că vreau, la vârsta asta pe care o am, cred că e o vârstă bună să intru în politică. Dar nu orice, adică eu îmi știu lungul nasului și încerc să ajut acolo unde cred eu că am o expertiză și am o experiență. Având acești aproape 10 ani la UEFA, în care am făcut relații internaționale, la secția de fotbal Europa, așa cum sunt 22 de comisii sau mai multe, cred eu că mi-ar plăcea să îmi aduc contribuția și ca un europarlamentar.

Dar asta e tot, nu am alte visuri de a ajunge... Spre Parlamentul European, acolo cred eu că aș putea să îmi aduc contribuția pentru România, pentru că asta am făcut 10 ani la UEFA și știu cum este UEFA structurată și condusă, exact ca Parlamentul European, Consiliul European. Nu cred că ar fi o mare problemă pentru mine. Nu e o pistă greșită. Am vorbit cu mai multe partide. Încă nu am ales culoarea", a declarat Luoescu, potrivit gsp.ro.