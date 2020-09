Cătălin Hlistei (26 de ani), a fost depistat pozitiv la testul antidoping făcut după meciul cu echipa de fotbal Turris.

Meciul s-a terminat cu scorul de 1-1, din utlima etapă din play-off-ul sezonului trecut, din 2 august.

Rezultatele testului au venit abia acum și au demonstrat că forbalistul rapidest s-a dopat cu Glucocorticoid, o clasă de hormoni steroizi. Substanța este folosită în tratarea astmului, iar apropiații jucătorului susțin că Hlistei ar fi folosit picături nazale, pentru o alergie, iar acestea ar avea substanța respectivă.

În aceste condiții, Cătălin Hlistei va merge la Agenția Națională Antidoping pentru a da declarații în acest sens.

Reacția finanțatorului echipei Rapid, Victor Angelescu

Victor Angelescu, finanțatorul Rapidului, a oferit prima reacție cu privire la situația lui Hlistei.

„Cătălin mi-a spus că nu a făcut absolut nimic. Am vorbit cu el și mi-a zis că și-a dat cu o chestie dintr-aia la gleznă, la mușchi, că nu a făcut nimic. Eu sper ca totul să fie bine”, a declarat Angelescu.

Hlistei este cel mai bun jucător al giuleștenilor în acest start de sezon, el marcând în primele cinci etape, cinci goluri, adică, un gol pe meci.

După testarea care a ieșit pozitivă antidoping, sportivul ar putea avea probleme foarte mari.

Hlistei a primit vestea sâmbătă, după meciul cu ACS Comuna Recea (1-2), în care a marcat, și luni merge la Agenția Națională Antidoping pentru a explica testul pozitiv.

Din primele informații, dacă se va dovedi că Hlistei e un caz izolat, Rapid nu riscă sancțiuni sportive.

Fotbalistul a fost transferat de la Sportul Snagov in 2019 si mai are contract cu echipa din Giulesti pana in 2021.

Hlistei a fost crescut de UTA și a mai jucat la Pandurii și Sportul Snagov. A venit la Rapid în ianuarie 2019 și în acest sezon a marcat în toate cele cinci partide ale echipei antrenate de Adrian Iencsi, fiind golgeterul Ligii 2, potrivit gsp.ro