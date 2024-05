Sport Rapid are un nou antrenor de renume. Dan Șucu a bătut palma cu Neil Lennon







Rapid a anunțat luni, 20 mai, că Neil Lennon este noul antrenor principal al echipei. Tehnicianul nord-irlandez a declarat că este foarte bucuros și că a fost impresionat de acționarul Dan Șucu. El a mai spus că Rapid este un nume foarte important în istoria fotbalului românesc și că este o mare oportunitate să fie aici.

Neil Lennon, despre Rapid

„La început, am vorbit cu domnul Șucu și cu Daniel Sandu, am purtat discuții ample cu ei. Apoi, ne-am reîntâlnit în urmă cu câteva săptămâni și am fost foarte impresionat de proiectul pe care mi l-au prezentat. Am fost foarte impresionat de domnul Șucu, este un om foarte puternic, foarte inteligent, un om cu principii. A fost impresionant pentru mine. Apoi, vorbind și cu Daniel, a fost o decizie simplă pentru mine. Sunt foarte bucurors să fiu aici, știu că Rapid este un nume foarte important în istoria fotbalului românesc. Este o oportunitate pentru mine.

Sper să creez o conexiune puternică între mine și suporteri, dar acest lucru vine odată cu obținerea rezultatelor pozitive și cu a face performanța. Este responsabilitatea mea. Știu că sunt suporteri foarte pasionați, care iubesc clubul. Sunt asemănători fanilor lui Celtic. Îmi doresc să facem performanță, acesta este obiectivul meu principal.Sper să întâlnesc curând suporterii și voi face tot ce este posibil pentru a face performanță cu Rapid”, a declarat Neil pentru fcrapid.ro.

Neil Lennon are o carieră impresionantă

Antrenor:

De cinci ori campion al Scoției cu Celtic Glasgow (2012, 2013, 2014, 2019, 2020)

A câștigat Cupa Scoției de patru ori, cu Celtic (2011, 2013, 2019, 2020)

A triumfat în Cupa Ligii Scoției (2020)

A câștigat liga secundă scoțiană cu Hibernian FC (2017)

A reușit să își treacă în palmares Cupa Ciprului, cu Omonia Nicosia (2022)

A fost numit de trei ori Antrenorul anului în Scoția (2012, 2013, 2020)

A obținut o victorie istorică împotriva Barcelonei (2-1), în grupele Champions League (2012)

L-a adus pe Virgil van Dijk de la Groningen la Celtic (2013), pentru 2 milioane de euro

A reușit să califice Celtic în optimile UEFA Champions League în 2012-2013

S-a calificat cu Omonia Nicosia în grupele Europa League, după ce a eliminat Gent (4-0), având evoluții bune cu Manchester United și Real Sociedad

Dan Șucu, despre venirea lui Lennon la Rapid

Principalul finanțator al Rapidului, Dan Șucu, a declarat că Lennon este o legendă în Marea Britanie și că va aduce doar beneficii Rapidului. El a mai spus că noul antrenor nu va accepta ca fotbaliștii să fie beți prin cluburi sau pe pârtiile de ski. Acesta a anunțat că se vor schimba multe lucruri în bine.

„Stimați rapidiști, mă mulțumește faptul că domnul Neill Lennon, o legendă în Marea Britanie, atât ca jucător, cât și ca antrenor, se alătură proiectului nostru. Luând în considerare cariera sa, este cel mai titrat specialist străin venit să antreneze în România. Dânsul vine dintr-o cultură fotbalistică, cea anglo-saxonă, bazată pe seriozitate, pe muncă, pe reușită. Cultură în care deciziile, odată luate, nu mai sunt comentate sau negociate, ci pur și simplu sunt implementate.

Un antrenor cu rezultate excepționale, experimentat, dar încă tânăr, energic, foarte autoritar, un lider adevărat. Și, în plus față de toate, un antrenor care poate lua decizii echilibrate, fără să vină în spate cu un bagaj de antipatii sau de preferințe subiective în ceea ce privește lotul. Sunt convins că nu vom mai avea jucători care să-și manifeste rapidismul la 3 noaptea din discotecă sau de pe pârtiile de schi, sau care să se prezinte la echipă cu kilograme în plus față de greutatea optimă. Sunt, de asemenea, convins că, în sezonul viitor, pregătirea fizică, implicarea și determinarea în teren a echipei noastre vor fi la un nivel net crescut față de stagiunea abia încheiată.

Domnul Lennon va fi ajutat în noul sezon și de un club RAPID mai puternic! Pe baza evaluărilor făcute împreună cu domnul Mircea Lucescu, căruia îi mulțumesc în mod special, vom continua investițiile în infrastructură, vom reforma în totalitate zona medicală (refacere, recuperare, nutriție) și, normal, vom continua investițiile în jucători valoroși, cu mentalitate de învingători. Sunt multe lucruri care vor fi schimbate în bine, dar prefer să îi las să vorbească despre ele pe colegii responsabili de implementarea lor!”, a spus Șucu.