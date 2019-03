Staţiunea montană care teoretic nu există. Paraxoduri româneşti în „Telefonul de la ora 9:00”

Constantin Pănescu, președintele Asociației Concesionarilor (Investitorilor) Corneşu Mare-Rânca din Gorj, vorbeşte, la Telefonul de la ora 9:00, despre foarte multele probleme ale zonei.





EVZ: Ce este, de fapt, Rânca?

Constantin Pănescu: Rânca vine de la denumirea muntelui cu același nume de pe partea Novaciului, iar același munte, pe partea Băii de Fier, se numește Corneşu Mare, ca și Asociația, asociație ce este una pentru amândouă zonele Baia și Novaci.

Reamintesc aici că, atât Baia de Fier cât și Novaciul s-au declarat Stațiuni de Interes Local,doar cu structurile de cazare ce aveau ei jos în localitate, unde trebuiau minim 100 locuri de cazare, fără să țină seamă de cei din Rânca, unde suntem peste 1000 de concesiuni, din care circa 700 de vile, cabane, pensiuni și hoteluri ridicate, aproximativ împărțite egal între cele două UAT-uri. Când am întrebat-o pe d-na Cojocariu Steliana de Ministerul Turismului cum ne declară pe noi cei din Râncă ....STAȚIUNE.... fără să avem apa curentă recepționată, fără să avem un metru de asfalt din 12 km pe străzile din Rânca, fără să avem canalizarea funcțională, chiar dacă-i recepționată, etc, a spus că nici nu știa toate aceste lucruri, dar mai ales nu știa că Rânca nu-i deja Stațiune!!!

Deci RÂNCA nu este decât un cuvânt, cu toate că are peste 7000 de locuri de cazare şi putea fi declarată Stațiune de Interes NAȚIONAL! Legea spune că trebuie, pentru a fi Stațiune de Interes Național, să ai minim 500 locuri de cazare din care 30% de minim trei stele... Deci, avem. Să ai legătură cu gară sau autogară. Avem zilnic cursele Tg-Jiu – Rânca. Să avem Jandarmerie Montană și Salvamont, dacă nu avem poliție, iar în caz că nu avem cabinete medicale să avem spital în rază de 20 km, și avem! Deci ne încadrăm la toate, și mai avem pe senatorul de Gorj Florin Cârciumaru președintele comisiei de administrație teritorială a României. Dar nimeni nu face nimic! Având în vedere că Râncă are peste 500.000 de înnoptări ale turiștilor anual, și împreună cu peșteră lui Zamolxe-Polovragi și a Muierii de la Baia , Rânca, datorită faptului că are și ceva părții de schi, dar e așezată și pe Transalpina, aduce peste 80% din turiștii județului Gorj!

EVZ: Cu drumurile cum este?

C.P: Lipsă a asfaltărilor pe străzile adiacente ce însumează 11-12 km, cu lipsa trotuarelor cu băncuțe, a locurilor de joacă etc. Anul trecut au încercat să depună proiectele de asfaltare, dar s-au respins pe faptul că aveau valori diferite pe același kilometru de asphalt. Adică Baia circa 15 miliarde lei vechi/km de asfalt, iar Novaciul peste 65 miliarde lei vechi același km în același loc, iar, pe deasupra, km era doar de PATRU metri lățime ca la alei și nu CINCI metri că la strazi!

EVZ: Cu schiatul cum mai e?

C.P: A treia mare problemă se leagă de domeniile schiabile. Există un proiect ce leagă Rânca de Vidra cu 10,4 km de Telegondolă, una pârtie de 2,2 km, una pârtie de 2,7 km, una pârtie de 3,3 km, două pârtii de 5,5 km și una de peste 8 km, acestea fiind cu telescaune. Un total de 27,4 km părții noi cu trei telescaune cu bulă și telegondolă de 10,4 km ar costă circa 39 milioane de euro și ar face împreună cu cele de la Vidră și cele din Rânca actuale aproape 50 km de pârtii! De ce nu se vrea când deja o parte din proiect a fost aprobat pe OG 1220/14 decembrie 2011 la punctul 33?

