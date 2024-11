Monden Ramona Olaru, război cu o firmă de mobilă. E dispusă să meargă până la capăt







De când și-a luat casă nouă Ramona Olaru are tot felul de experiențe cu cei care ar trebui să îi livreze mobila. Doar că unii dintre aceștia au scos-o din sărite pe vedetă, pentru că nu s-au ținut de contract.

Ramona Olaru dispusă să meargă până la capăt

O băncuță pentru dressing a iscat un adevărat scandal. Ramona Olaru a comandat-o de la o firmă care ulterior a uitat să îi mai răspundă la telefon. Culmea este că mobilierul era plătit. Ramona a explicat într-un story că s-a străduit de mai multe ori să rezolve problema, că a scris, a sunat, și nimic. ”Hei, ce facem, cum stăm cu bancheta? Nimeni, nimic. Nu răspunde nimeni. <<Vă rog aș vrea să-mi răspundeți să știu cum stăm>>. Trimit mail, nimeni , nimic.

Într-un final îmi răspunde cineva și-mi spune că <<colegul nostru a uitat nu știu unde telefonul>>. Și zic, ok, haideți când vine bancheta. <<Vine vineri>>. Perfect, gata, minunat. Vineri sun, nu răspunde nimeni, scriu, nu răspunde nimeni, mail, nu răspunde nimeni. În fine s-ar repetat și vineri episodul. Într-un final mi-au zis că vine un coleg, sună, face drege. M-a sunat un coleg și mi-a zis că marți seară miercuri se rezolvă. Miercuri sun, toată ziua, mesaje, toată ziua, nimeni nimic. Și-am zis: sunteți atât de neprofesioniști că vreau să afle toată lumea despre voi. Am și mesajele dacă e le pun aici.

Mă sună cineva și-mi zice: gata, vineri se livrează. Eu astăzi sun, evident că nu mi-a răspuns nimeni, decât după ce am trimis un mesaj în care am spus că voi face publică situația. Și o să fac reclamă negativă. Și m-a sunat o domn <<ia să văd ce ne faceți>> și că am termen de livrare 20 de zile. Nu, au fost două săptămâni și au trecut și alea 20 de zile.

Le-am spus că vreau banii înapoi. Domnul mi-a trimis apoi un mesaj în care mi-a transmis să mă bucur că nu-mi trimite ceva de China. Consider că am fost nerespectată pe banii mei. Voi face lucrurile legal astfel încât să mi se restituie bani. Dacă dați de ei e bine să vă informați dacă sunt în regulă. Am fost luată la mișto pe banii mei”, a explicat vedeta.