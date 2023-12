Ramona Olaru, șocată la prima experiență în București. Ce i s-a propus în schimbul chiriei

Ramona Olaru este cunoscută pentru aparițiile, ca asistentă, în emisiunea „Neața cu Răzvan și Dani”. În vârstă de 34 de ani, și-a petrecut copilăria într-o comună din Călărași, unde a cunoscut vremuri complicate.

Asistenta de la „Neața cu Răzvan și Dani” a povestit despre cum a ajuns, prima oară, în București și ce a pățit cu proprietarul primei locuințe pe care a dorit să o închirieze. Ea a spus că a fost șocată în momentul în care acesta i-a făcut avansuri. Potrivit asistentei Ramona Olaru, proprietarul dorea să-i plătească „o altfel de chirie”, cu care nu a fost de acord. Drept urmare, și-a luat valiza și nu s-a mai uitat înapoi.

„Când am ajuns în București, îți dai seama nu cunoșteam pe nimeni și nimic, găsisem prin Crângași acest apartament. M-am întâlnit cu omul respectiv. Era la etajul 10 apartamentul. Și nu-mi funcționa liftul și, până sus, domnul m-a ajutat cu bagajul. Aveam un troler cu câteva rochițe, câteva sandale, era vară. Și m-am dus la etajul 10 și când am ajuns acolo era o fată într-o cameră și mai era o cameră liberă. Și a zis că fata stă acolo, în camera cealaltă”, a povestit asistenta de televiziune Ramona Olaru.

Faptul că urma să împartă locuința cu o altă fată nu i s-a părut o problemă. În schimb. a avut un șoc când proprietarul a vorbit despre chirie.

Asistenta de televiziune, Ramona Olaru, a avut parte de un adevărat șoc atunci când a venit momentul să negocieze chiria. Proprietarul apartamentului i-a spus, direct, că nu dorește bani de la ea. El a propus ca, în schimbul locuinței, să primească servicii sexuale. În momentul în care a aflat ce dorea proprietarul, asistenta a început să-l înjure, după care și-a luat bagajul și a plecat.

„Mi-a zis însă «vreau să plătești altfel». Și am zis: «Cum altfel?» Și el a zis exact direct cum altfel și înțelegeți voi cum altfel. Și eu fiind venită singură de la fermă, și țărancă, și la comportament și la orice, am început să înjur. Mi-am luat bagajul și am coborât pe scări”, a povestit Ramona Olaru, în podcast-ul lui Jorge.