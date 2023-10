Ramona Olaru, vizitată de polițiști. Ce lege a încălcat asistenta de la Neatza

Întâmplarea s-a petrecut joi 5 octombrie, moment la care Ramona Olaru a primit vizita inopinată a doi polițiști care i-au înmânat o citație.

Ramona Olaru, vizitată de polițiști

Prezentatoarea rubricii meteo de la emisiunea Neatza a dezvăluit că în jurul orei nouă seara a fost deranjată de oamenii legii care au invitat-o la secția de poliție. Se pare că blondina a parcat ilegal.

„Aseară m-am trezit la ușă cu două persoane din cadrul poliției, la ora 21:00. M-am speriat, îmi bătea inima ca la porumbei și au venit pentru faptul că, la un moment dat, acum vreo 7 luni, am parcat ilegal se pare și trebuie să merg la sediu, în sectorul 1, că eu eram cea care conducea mașina sau mă rog, cea care are mașina”, a declarat vedeta.

Dialogul dintre gazdele emisiunii a continuat cu o curiozitate și anume unde a putut să parcheze Ramona?

„Nu știu! Că nu știu exact, erau doi băieți, când am deschis ușa eram și cam dezbrăcată, că eram în pat, la 21:00 sunt în pat. Și zice, Dumneavoastră sunteți cu mașina… dacă ne uităm un pic, sigur dumneavoastră sunteți, așa au zi, a adăugat ea.

Cum și-au dat seama polițiștii unde locuiește Ramona Olaru

Răzvan Simion plusează cu o altă întrebare, cum și-au dat seama polițiștii unde stă Ramona. Mai ales că vedeta locuiește la o altă adresă decât cea din cartea de identitate. Se pare că mașina blondinei este înmatriculată pe firmă, iar sediul firmei este chiar la adresa la care ea locuiește. Contrar aparențelor, prezentatoarea emisiunii Neatza nu a trăit în puf. Pentru a merge la școală mergea pe jos undeva între 14-16 kilometri.

„7-8 km dus, 7-8 km întors pe câmp. Veneam de la fermă (n.r. – unde lucrau părinții ei) în primul sat unde era școala, după aceea m-am dus la liceu. Ferma era în județul Călărași, în mijlocul câmpului, între culturile mari de grâu, porumb și floarea soarelui. Făceam o oră-o oră jumate până la școală”.

Detalii neștiute din viața Ramonei Olaru

Din clasa a IX-a, vedeta de la Antena 1 Ramona Olaru s-a mutat în Slobozia și a locuit în gazdă. Sora și părinții au ajutat-o cu bani pe durata studiilor, dar vedeta de acum a muncit încă din adolescență pentru a face rost de bani.

„Foarte bine sau cel puțin așa pot să zic acum că m-am descurcat foarte bine, pentru că au trecut atâția ani.Dar, la vremea respectivă, îți dai seama, a trebuit să muncesc de la 10-12 ani ca să îmi fac bani să pot să mă duc la școală. Mă duceam cu ziua la muncă la cules la porumb, la chestii de genul acesta, la sapă și în vacanță, dar și în timpul școlii, după ore“, potrivit spynews.

La ceva ani distanță, frumoasa prezentatoare recunoaște că își ajută părinții cu bani săptămânal

„Da, în fiecare lună e o sumă, dar eu le trimit bani în fiecare săptămână. De multe ori uit în ce punct am ajuns din viață și de unde am plecat și mai am câte un moment, seara, când ajung acasă, și mă gândesc că ar trebui să îmi mulțumesc în primul rând mie și apoi lui Dumnezeu.

Deși nu am fost așa cu Divinitatea în general, ar trebui să mulțumesc pentru punctul în care am ajuns și pentru cât de bine sunt acum. Am început în ultimii ani să fac lucrul acesta mai des, să mulțumesc”, a declarat Ramona Olaru.