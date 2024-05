Monden Ramona Olaru, înlocuită la Super Neatza. Cine vine în locul ei







Ramona Olaru, coprezentatoarea lui Dani Oțil și Răzvan Simion în Super Neatza, a fost înlocuită cu Diana Munteanu în cadrul matinalului. Se pare că reprezentanții postului Antena 1 au planuri mari cu aceasta.

Mai exact, Ramona revine în proiectul „Splash! Vedete la apă”, unde a fost și în sezoanele anterioare. Show-ul cu vedete evaluate pentru săriturile lor în bazin a început în 2013 și a cunoscut succesul în anii 2014 și 2015, dar apoi a fost întrerupt, reluându-se în 2021.

A continuat și în 2022, iar acum se filmează pentru un nou sezon.

Ramona Olaru revine în proiectul „Splash! Vedete la apă”

Potrivit informațiilor, ea va continua să încurajeze concurenții înainte de sărituri, exact ca în trecut.

Cea mai mare schimbare ce a avut loc însă în cadrul emisiunii este locația unde va fi filmat totul.

Atât antrenamentele cât și competiția în sine vor avea loc în București. Această decizie a fost bine primită de Ramona Olaru și de celelalte vedete participante, deoarece elimină costurile și le scutește de călătoriile până la Bacău.

Deși filmările pentru „Splash!” au loc în București, Ramona Olaru nu ajunge la emisiunea matinală, deoarece va filma seara pentru cealaltă emisiune.

În acest sens, echipa de producție a emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani” a adus-o pe Diana Munteanu, dar și pe Oana Matache, care a câștigat simpatia publicului în cadrul emisiunii „Power Couple”, potrivit Cancan.

Cătălin Cazacu, mărturisiri după despărțirea de șatenă

După ce s-au despărțit, Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au refuzat să facă foarte multe precizări cu referire la situația lor. Acum, campionul la motociclism a dezvăluit că a suferit enorm după acea relație, dar toată durerea a trecut și, într-un final, a și învățat ceva.

„Mă întrebi dacă am suferit?! În momentul acela, îți spun că s-a rupt ceva ce nu știu dacă vreodată va mai putea fi pus la loc.

A fost o hotărâre a mea. A fost un moment în care eu am zis stop și acolo m-am oprit, lucru pe care n-o să-l regret niciodată. Iar singurul mod în a trece de chestia asta este doar să lași să doară.

Pentru că dacă lași să doară, înveți. Am stat să doară o lună de zile în care nu m-a văzut nimeni. Am stat să doară. Da, am plâns, vrei să-ți spun că m-am tăvălit în chinuri?! Da, m-am tăvălit”, a spus Cazacu despre despărțirea de Ramona Olaru.