Ramona Olaru, final de telenovelă cu bancheta din dressing. Vedeta a fost pusă din nou pe drumuri







Ramona Olaru a reușit în cele din urmă să intre în posesia banchetei buclucașe pentru dressing care i-a dat multe bătăi de cap. Însă lucrurile nu stau roz deloc nici la propriu nici la figurat.

Ramona Olaru s-a ales cu o banchetă mov nu roz

Până și vedetele au bătăi de cap câteodată mai ales când e vorba despre mobilarea apartamentului. Ramona Olaru care a explicat săptămâna trecută cât a avut de pătimit din cauza unei banchete, a revenit cu update. Aventura s-a încheiat, dar nu prea e loc de finalul fericit. ”Vineri a rămas că îmi livrează luni personal bancheta. Și am zis ok, să încheiem subiectul, în sinea mea am zis dacă o aduce, ok.

Între timp am decis că nu o mai vreau, le-am trimis mail aseară și le-am spus că o sa fac plângere la protecția consumatorului pentru că vreau banii înapoi. Altceva nu mă interesează. Și mi-au răspuns astăzi, că bancheta va fi livrată astăzi, că nu vor să rămânem în relații nepotrivite. M-au prins într-un moment mai slab și am zis: bine că au făcut-o. Și au trimis-o. Și a venit.

Și noi când am vorbit la început le-am zis că vreau sa fie roz pudrat. Mi-au trimis un paletar și eu am ales roz pudrat. Poate noi vedem în mod diferit culorile în viață. și zic: aoleu, e mov! Nu are ce să caute mov la mine în casă. Și domnul mi-a zis să o văd personal și după îi spun. Și am văzut-o personal: e mov.

Mi-au făcut și un cadou, o pernuță, cu numele meu, numele proștilor pe toate gardurile. Dar culoarea mă deranjează rău. O să ocup eu să o duc la retapițat pentru că am nevoie de o culoare caldă, asta nu are ce să caute. Deci încheiem povestea și o rezolv eu, ca să știți finalul telenovelei”, a spus Ramona Olaru pe Instagram.