Ramona Olaru fără machiaj. Fosta iubită a lui Cazacu este de nerecunoscut

Ramona Olaru a fost surprinsă spre sala de box fără pic de machiaj. La cei 34 de ani ai săi, asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” arată bine atât cu machiaj, cât și fără. Ea a renunțat și la ținutele sexy cu care și-a obișnuit fanii și a ieșit pe stradă îmbrăcată într-o pereche de colanți verzi și un hanorac.

Fosta iubită a lui Cătălin Cazacu și-a parcat bolidul de lux departe de sala de sport, cel mai probabil pentru a face mai multă mișcare și pentru a se bucura de vreme. În ultima vreme, ea s-a afișat des fără machiaj și și-a schimbat obiceiurile.

Ramona Olaru s-a apucat de sport

Recent, asistenta a început să facă box, kickbox și pilates. Ea se antrenează cu Mihai Zmărăndescu pentru a avea un corp de invidiat. De puțin timp, aceasta a rămas și fără iubitul afacerist, despre care avea doar cuvinte de laudă, potrivit Cancan.

Ramona Olaru, despre prima experiență în Capitală

De curând, asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a povestit despre cum a ajuns, prima oară, în București și ce a pățit cu proprietarul primei locuințe pe care a dorit să o închirieze. Ea a spus că a fost șocată în momentul în care acesta i-a făcut avansuri.Proprietarul apartamentului i-a spus, direct, că nu dorește bani de la ea, ci servicii sexuale.

„Când am ajuns în București, îți dai seama nu cunoșteam pe nimeni și nimic, găsisem prin Crângași acest apartament. M-am întâlnit cu omul respectiv. Era la etajul 10 apartamentul. Și nu-mi funcționa liftul și, până sus, domnul m-a ajutat cu bagajul. Aveam un troler cu câteva rochițe, câteva sandale, era vară. Și m-am dus la etajul 10 și când am ajuns acolo era o fată într-o cameră și mai era o cameră liberă. Și a zis că fata stă acolo, în camera cealaltă.

Mi-a zis însă «vreau să plătești altfel». Și am zis: «Cum altfel?» Și el a zis exact direct cum altfel și înțelegeți voi cum altfel. Și eu fiind venită singură de la fermă, și țărancă, și la comportament și la orice, am început să înjur. Mi-am luat bagajul și am coborât pe scări”, a povestit Ramona.

A avut o copilărie grea

Fosta iubită a lui Cătălin Cazacu a mai spus că a copilărit la fermă și că a avut o copilărie foarte grea. Ea mergea pe jos 14-16 kilometri pentru a ajunge la școală, pe câmp.

„Acolo unde am crescut şi, da, acolo am avut copilăria aia grea de mers la sapă, de jucat desculţă în noroi, de mers la cules de porumb cu ziua, de mâncat legume direct din grădină”, a povestit Ramona.