Cătălin Cazacu, vorbe de mahala despre Ramona Olaru. Au fost la un pas de căsătorie

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru au avut o relație extrem de controversată. Blondina s-a despărțit de acesta din cauza infidelității și i-a dat înapoi inelul de logodnă. La rândul său, prezentatorul de la Antena Stars a mărturisit că nu mai vrea să mai audă de fosta iubită după ce l-a scuipat la un eveniment. El a mai spus că Ramona Olaru schimbă bărbații în fiecare săptămână.

Cătălin Cazacu a mai spus că nu mai vrea să se căsătorească și că a acceptat că nu are noroc în dragoste.

„Nu, pe mine m-a salvat Dumnezeu! Nu se va mai întâmpla niciodată, eu am înțeles conceptul! Eu am rămas singur, sunt un om singur, n-am avut noroc în dragoste. Tot tac din gură, dar la un moment dat nu o să mai tac din gură. Dacă-mi dau drumul la gură, ne-am nenorocit! Am înțeles ultima oară că am vrut să fiu salutat și m-am întors ca să nu fiu salutat. Am făcut asta pentru că cu o dată anterioară când am vrut să fiu salutat, am fost scuipat. Și am zis că nu e frumos, mai ales că acum, în ultimul timp, o dată la săptămână se schimbă partenerul, am zis că nu vreau să mă mai scuipe nimeni! Te pup!”, a spus Cătălin Cazacu pentru Cancan.

Ramona Olaru, despre relația cu Cazacu

Și Ramona Olaru a spus că a învățat multe din relația cu Cătălin Cazacu. Blondina a mărturisit că nu mai poate accepta lipsa de respect și de atenție.

„Nu aș mai accepta lipsa de respect, să fiu pusă pe locul doi. Mă refer și la prieteni și la familie, orice. Eu nu suport oamenii care mint, am o problemă foarte mare cu oamenii care mint.”, a transmis Ramona Olaru.

Aceasta a mai spus că nu poate iarta un bărbat infidel. „Nu și nu aș trece. S-a întâmplat, am plecat. Când am fost sigură că s-a întâmplat ceva, nu mai există.”, a declarat vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani.