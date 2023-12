Cel mai lung meci de box din istorie. Spectatorii au adormit în jurul ringului

Box este unul dintre sporturile care a câștigat o imensă popularitate, de-a lungul istoriei. Considerat un sport al bărbaților adevărați, care se înfruntă cu pumnii în ring, luptele au atras numeroși admiratori. Iar de-a lungul istoriei acestui sport, sunt o mulțime de confruntări memorabile, între mari campioni.

Partidele erau evenimente foarte așteptate, pe care presa le acoperea pe larg. Iar una dintre cele mai spectaculoase lupte, se spune, a fost cea dintre Burke vs Bowen. Meciul lor este considerat cel mai lung de până acum.

Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, boxul a devenit o distracție importantă care atrăgea milioane de spectatori din diverse medii și categoriile sociale. Pe vremea aceea era una dintre cele mai importante distracții care-i făcea pe spectatori să uite de necazuri și probleme, pentru câtva timp.

Jack Burke și Andy Bowen au fost două figuri celebre ale sportului cu mănuși. Meciul lor istoric s-a desfășurat pe 6 aprilie 1893, la New Orleans, Louisiana. Este considerat cel mai lung meci de box din istorie, care s-a desfășurat pe parcursul a 110 runde. Durata partidei a fost de șapte ore și 19 minute.

Chiar dacă acum numele lor nu spun prea multe, în epocă, Andy Bowen și Jack Burke au fost simboluri ale Americii.

Andy Bowen s-a născut în New Orleans în 1867, considerat epicentrul boxului american, mulți ani, și a urcat în ringul de box la vârsta de 20 de ani. Și-a câștigat rapid respectul și recunoașterea celorlalți datorită abilităților de luptător. Având o constituție puternică, era foarte rezistent în ring.

Jack Burke s-a născut în 1873 și s-a bucurat de un succes considerabil la sfârșitul secolului al XIX-lea. Reputația sa de luptător a crescut ca urmare a numeroaselor sale victori. Avea reputația unui combatant de temut, cunoscut pentru agilitate, jocul rapid de picioare și un stil de luptă adaptabil.

