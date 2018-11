Raluca Șerban a renunțat la România și va concura pentru Cipru

Dezamăgită pentru că n-a fost sprijinită financiar de Federația Română de Tenis, o jucătoare promițătoare s-a dus în „Insula Afroditei”.





Cotidianul „Eveni mentul zilei” demarează o campanie care prezintă problemele sportului românesc. Regresul gimnasticii, fotbalului, handbalului masculin și al atletismului este o realitate și are la bază organizarea defectuoasă, lipsa banilor sau dezinteresul și nepriceperea factorilor de decizie. Pentru reclamarea diverselor probleme puteți folosi adresa officeredactie@evz.ro.

A câștigat 10 turnee ITF

În tenis, nu totul este lapte și miere. Până în momentul în care ajunge să respire aerul rarefiat din vârful ierarhiei și să încaseze cecuri de sute de mii de euro, o jucătoare de tenis are de îndurat multe chinuri.

Obstacolele financiare au provocat abandonul multor sportivi cu potențial, într-un sport unde sprijinul federației de profile este ca și inexistent. Așa că fiecare se descurcă cum poate. Cazul Simonei Halep, sprijintă financiar, în perioada junioratului, de Gheorghe Hagi, dar și de alți oameni de afaceri, este cunoscut. Raluca Șerban a fost însă mai puțin norocoasă. La 21 de ani, tânăra sportivă ocupă locul 218 în ierarhia WTA. A câștigat până acum 10 turnee ITF, la simplu și a evoluat într-o semifinală, la Luxemburg, în WTA.

Familia s-a mutat în 2011 în Cipru

Recent, Raluca a decis să nu mai reprezinte România în concursurile internaționale, dezamăgită fiind de ignoranța șefilor FRT. Așa că s-a reorientat și a găsit susținere în Cipru. Jucătoarea născută în Constanța va primi pașaport cipriot și va concura pentru această țară. Părinții tenismenei au ținut cu orice preț să-i asigure fetei un viitor în tenis, așa că în urmă cu 7 ani familia Șerban s-a mutat în „Insula Afroditei”. Raluca a beneficiat de condiții mult mai bune într-o țară fără tradiție în „Sportul Alb”, singurul tenismen cunoscut la nivel mondial fiind Marcos Baghdatis.

„S-a pus chiar problema retragerii”

„Diferenţa este că, cu chiu cu vai, ai mei au mai găsit bani de câteva concursuri şi am un loc de antrenament foarte bun. Nu mă susţine nimeni. De exemplu, anul trecut, la cele 8 concursuri am participat numai din banii mei. Pentru a juca la primele două, pe care le-am câștigat, a trebuit să fac sparring cu niște copii timp de trei luni. După aceea, am avut banii necesari să joc concursurile în Grecia. Câștigându-le, am obținut bani să mai joc la alte șase competiții. Nu am primit nicun ajutor. Da, s-a pus chiar anul trecut problema retragerii, înainte să câştig turneele de la Heraklion. Eram distrusă mental din cauză că anii treceau şi eu nu aveam bani de turnee”, spunea Raluca Șerban în urmă cu doi ani, într-un interviu acordat pentru prosport.ro.

