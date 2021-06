După ce Pepe a făcut declarații incendiare, Raluca i-a răspuns.

În lumea mondenă românească, vestea că Pepe și Raluca Pastramă au decis să meargă pe drumuri separate a picat că o bombă, întrucât cei doi nu au fost niciodată protagoniștii vreunui scandal mediatic, reprezentând în ochii lumii un cuplu foarte bine sudat.

Însă lucrurile stăteau cu totul și cu totul altfel în mariajul lor, astfel că după ce Raluca Pastramă i-a cerut divorțul lui Pepe, artistul i-a oferit libertatea după care aceasta tânjea.

De la momentul acela au trecut câteva luni bune, perioadă în care cântărețul a mărturisit că este pregătit sa iubească din nou. Și ultimele imagini surprinse cu artistul demonstrează că a întâlnit-o pe cea care crede că l-ar putea face fericit.

Pepe nu a mai ținut cont de nimic și a făcut relația publică

Pepe și noua iubită au dat frâu sentimentelor pe care și le poartă reciproc și s-au sărutat pasional în văzul tuturor. Imaginile au ajuns rapid virale, iar acum fosta soție a artistului a avut și o primă reactie.

Raluca a mărturisit că Pepe a fost dintodeauna un bărbat care a tânjit să ofere și să i se ofere afecțiune, astfel că noua poveste de iubire în care este implicat nu o miră deloc.

Mai mult decât atât, bruneta a recunoscut ca ea a fost cea care a pus punct mariajului cu artistul, dat fiind că lucrurile nu mai funcționau așa cum și-ar fi dorit, iar la câteva luni distanță de la divorț, este de părere că a fost cea mai bună decizie pe care ar fi putut-o lua.

Pepe a fost în centrul atenției, recent, după niște poze incendiare.

Pepe, comparat cu un copil de Raluca

„Pepe a fost mereu un bărbat care oferă dragoste. El are nevoie de atenţie, aproape în permanenţă. Aşa este el construit şi cred că aşa şi trebuie înţeles! (…) Eu am pus punct. Lucrurile nu mai funcţionau de foarte mult timp în căsnicia noastră şi m-am gândit foarte bine la ce e de făcut. Am luat greu acea decizie, dar, odată luată, nu a mai fost cale de întoarcere. Fiecare dintre noi avem acum viaţa noastră dar, aşa cum am mai spus-o, noi avem împreună doi copii minunaţi, care se vor bucura mereu de toată căldura şi de toată atenţia noastră!”, a declarat Raluca Pascu, potrivit playtech.ro.