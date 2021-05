De când a ieșit din arest s-a vehiculat că Bodiu ar vrea să se împace cu Bianca Drăgușanu. Apoi în peisaj a apărut logodnica cea nouă, Daria Radionova. Aparent o copie șatenă a blondinei de Bianca. Dar nu a durat prea mult nici relația cu aceasta. Cei doi s-au separat frumos. Acum afaceristul a plonjat direct în brațele unei alte bombe sexy, clona celor două menționate anterior, doar că aproape brunetă.

Ei bine, asta nu e tot. Se pare că și Pepe pusese ochii pe domnișoara cu pricina. Recent, Alex Bodi a mărturisit, în direct, la Antena Stars, că nici nu se pune problema de o reconciliere cu fosta soție, iar motivul pentru care i-a trimis flori ori s-a dus să o vadă a fost altul. Între timp, noua Bianca și-a făcut loc în brațele lui tatuate.

Cum a intrat în viața lui Pepe noua Bianca

Așa cum s-a aflat recent, nici Pepe nu e străin de noua Bianca cu care își umple timpul Alex Bodi. Bruneta i-a cam furat ochii, iar artistul, bărbat divorțat și liber, nu s-a sfiit să îi lase comentarii „obraznice” la postări. Asta pentru că, oricum, au o relație veche. după cum a mărturisit chiar el.

„Pe Bianca o știu cred că de 18 ani, era animatoare. Am zis că dacă nu era post mă uitam mai atent. Am dat mai departe. Eu n-aș da numai zoom, aș da mai mult. Dacă nu eram în post, intra pe privat. Eu am mai vorbit cu ea, suntem prieteni. Știu că a fost prietenă cu cineva cunoscut, dar nu contează”, spunea Pepe la Showbiz Report, în perioada Paștelui.

Acum Bianca nu mai e animatoare, ci model. Trupul de invidiat, picioarele lungi și privirea seducătoare iau mințile oricui. Bianca Iordache se prezintă pe rețelele sociale ca model pentru bikini și lenjerie, dar și model Playboy. Ea a ieșit ieri cu prietenele ei și cu Alex Bodi. După o plimbare pe apă, Bianca și Alex au mai bifat o ieșire în club. Frumoasa cu forme seducătoare a stat lipită de omul de afaceri în timp ce acesta a fumat sisha.

Sursa foto: Instagram