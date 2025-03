Monden Raluca Pastramă nu mai scapă de probleme. Pepe îi face viața grea: M-a băgat în trei procese







Raluca Pastramă se confruntă cu noi dificultăți financiare. Fosta soție a lui Pepe a descoperit, fără să se aștepte, că are datorii mari la firma pe care a preluat-o de la el după divorț.

Raluca Pastramă, noi procese cu Pepe

Pepe și Raluca Pastramă nu au reușit să se înțeleagă nici după divorț. Cei doi foști soți au revenit în centrul atenției, după ce Pepe i-a creat alte probleme, de data aceasta de natură financiară, iar toate aceste trebuie rezolvate în instanță.

„Eu am nişte dosare cu Pepe, problema dintre noi a fost din cauza firmei pe care mi-a predat-o mie la divorţ, o firmă ce mi-a lăsat-o plină de datorii ascunse. Au fost nişte contracte pe care le-a făcut el în timpul căsătoriei noastre pe firma respectivă, dar eu nepricepându-mă la acte la momentul acela, el în timpul căsniciei a făcut nişte contracte de împrumut, iar la momentul divorţului s-a pus administrator în ultimele luni şi a prelungit toate contractele pe care le făcuse el de-a lungul timpului. Eu am fost de bună credinţă şi am preluat firma ca de la soţ la soţie, de asta am şi cedat absolut tot pentru firma asta”, a declarat Raluca Pastramă.

Tot scandalul este legat de această grădiniță

Raluca Pastramă conduce grădiniţa pe care a preluat-o după separarea de Pepe. Părinţii copiilor înscrişi la această unitate de învăţământ ar fi dorit să îşi retragă copiii, după ce au aflat despre anumite nereguli.

„Acum de curând, după trei de la divorţ au început să îmi vină mai multe notificări cum că eu am datorii la el şi că trebuie să plătesc nişte sume extraordinar de mari. Lucru care pe mine m-a şocat pentru că eu nu ştiam. Chiar nu ştiam. Nu mi-au apărut datorii în evidenţele contabile.

Nu m-am priceput foarte mult timp la treburile astea pentru că pe timpul căsniciei el s-a ocupat de tot. Eu am preluat de bună credinţă pentru că nu mă gândeam că poate să facă aşa ceva. Ideea este acum că s-a ajuns foarte departe, iar acum el a trebuit să mă execute pe bunurile trecute pe firma aia. Grădiniţa este funcţională, nu am mutat nimic, totul este în regulă, astăzi am avut două serbări, urmează să mai avem una de 8 martie”, a mai explicat Raluca Pastramă

Raluca Pastramă: „Păcat că are veninul asta în suflet!”

Raluca Pastramă își asumă responsabilitatea pentru situația actuală și regretă că a avut încredere în tatăl fiicelor sale. Ea a mai spus că nu vrea să vorbească urât de Pepe deoarece este tatăl copiilor ei.

„Greşeala este a mea că am avut încredere în soţul meu cu care am trăit 10 ani şi cu care am doi copii. Nu m-am gândit la momentul acela că cineva poate face ceva de genul acesta. Adică un soţ, un tată, nu îmi doresc să vorbesc lucruri urâte despre el pentru că nu asta e ideea. Greşeala a fost a mea pentru că nu am făcut audit atunci şi am mers pe încredere, mai departe. Vedem ce se întâmplă. Hotărârea nu este definitivă”, a mai spus fosta soție a lui Pepe.

Raluca Pastramă: M-a băgat în trei procese

Raluca Pastramă a mai dezvăluit că în acest moment are trei procese cu Pepe spunând că ar fi premeditat totul înainte de a-i lăsa afacerea ei. A lăsat-o cu datorii și să ceară dobânzi foarte mari, a mai spus ea.

„El m-a băgat pe mine în trei procese cu grădiniţa asta. A ştiut să îşi pregătească şi să premediteze toate lucruile astea în aşa fel încât să mă facă datoare după trei ani şi să îmi ceară nişte dobânzi enorme. Din acest motiv m-a ţinut trei ani de zile şi mi-a trimis notificări fix înainte ca termenul legal să se prescrie pentru contractele pe care el le-a prelungit fix cu o zi înainte de divorţ”, a punctat Raluca Pastramă.

Fosta soție spune că Pepe urmărește să-i închidă grădinița fără să se gândească la copiii lor. De asemenea, a mai declarat că îi pare rău că se poartă atât de urât si nu se gândește la fetițele lor care au nevoie de o siguranță financiară.

„El vrea să îmi închidă grădiniţa. Asta îşi doreşte. Vrea să îmi facă foarte mult rău. Păcat că are veninul asta în suflet! Nu se gândeşte că fetele noastre cresc şi că la un moment dat o să aibă nevoie de ambii părinţi. Eu tot ce fac, fac doar pentru copiii mei”, a concluzionat ea, pentru cancan.ro.