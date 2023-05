Raluca, fiica fostului polițist Dan Hosu, a povestit cum a fost reținut tatăl său de DNA. A murit înainte de a afla că a fost achitat definitiv

În memoria lui Dan Hosu, fiica acestuia Raluca a scris un mesaj emoționant în care explică cum au avut loc perchezițiile DNA și cum și-a văzut tatăl scos pe ușa casei, în cătușe, nevinovat, de procurorii anticorupție.

Mesajul a fost postat și de Vlad Hosu, fiul fostului polițist Dan Hosu, care a murit la începutul acestui an, din cauza unei boli foarte grave.

”Început de toamna in 2016. Început de sfârșit. Soneria apăsată profund, bătăi în poartă și câteva țipete de voce gâtuită: “Deschide! Politia!”. O viața întreaga el fusese de cealaltă parte a ușii. În acel septembrie trist, tata s-a dus și a deschis poarta. Nu înțelegea ce se întâmplă. Nici până la final nu a înțeles. O ora mai târziu, în timpul percheziției, Vlad (fiul avocat – n.n.) îi spunea Giorgianei (Georgiana Hosu, fost procuror șef DIICOT, soția lui Dan Hosu – n.n.): “Nu cunoaștem acuzațiile, știm sigur ca nu a făcut nimic, dar va fi reținut. Așa e mersul lucrurilor acum.” Giorgiana, care nu știa ca tocmai ce devenise “controversata procuroare Hosu”, conștientiza ca avea sa fie ofranda pe altarul proaspăt construit. Sângera, iar carnivorele erau pe aproape”, a scris în prima parte a mesajului său, Raluca Hosu.

A fost reținut și ”cazat” la Beciul Domnesc

Arestul Central al Poliției Capitalei este cunoscut și sub numele de ”beciul domnesc”. Condițiile de cazare sunt descrise de cei care au trecut pe acolo, ca fiind desprinse din Evul Mediu.

Raluca Hosu a mai scris că Dan Hosu a fost reținut și că ulterior a fost închis la ”beciul domnesc”.

”12 ore după profetia lui Vlad, Giorgiana cara o geanta cu așternuturi, schimburi și mâncare la Beciul Domnesc. O uniformă gri se zbătea sa țină niște pântece supradimensionate. Purtătorul ei, care avea ironica atribuție de a păzi accesul in clădirea in care toată lumea spera sa nu intre, o trata cu aerul superior al celui care s-ar autocaracteriza ca fiind “mai superior”. Așa a început lupta in care am fost nevoiți sa intram. Tatal meu era acolo. Eroul meu nu mai era cu noi. Il voiam înapoi. Pentru ca vreau ca povestea noastră sa ajungă peste tot, va rog sa o distribuiti. Eu sunt Raluca Hosu si sunt mândra ca sunt fiica lui Dan Hosu”, a mai scris Raluca.

Curtea de Apel l-a achitat pe Dan Hosu

Vinerea trecută, judecătorii de la Curtea de Apel București l-au achitat definitiv pe Dan Hosu, în temeiul articolelor din Codul de Procedură Penală care se referă la: fapta nu există sau fapta nu este prevăzută de legea penală.

Dan Hosu a fost achitat de sub acuzațiile de trafic de influență, dare de mită, acces ilegal la un sistem informatic și la vehicularea unor informații care nu sunt destinate publicității.

Într-un singur caz, unul dintre judecătorii din completul de apel a avut o altă viziune, în legătură cu infracțiunile de instigare la acces ilegal la un sistem informatic. Al treilea judecător care a intrat în dosar, potrivit regulilor stabilite de Codul de Procedură Penală a optat pentru achitarea fostului polițist.