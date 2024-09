Monden Raluca Bădulescu, pe OnlyFans: Cam ce pot să vadă abonații







Raluca Bădulescu, fosta jurată BAS, a găsit o nouă modalitate de a face bani și de a se expune în același timp. Vedeta și-a făcut cont de OnlyFans, acolo unde recunoaște că e mai darnică din punct de vedere vizual.

Raluca Bădulescu face bani din orice

Raluca Bădulescu nu se ferește să recunoască faptul că și-a făcut cont pe o plaftormă pentru adulți. ”Nu m-am ferit de nimic, știi că sunt o persoană asumată în general. Nu am nimic de ascuns. Era ușor să aflu, se opreau IP-urile de România. E o decizie care mă bucură, nu e în dezacord cu mine sau cu stilul meu de viață.

Cei care urmăresc paginile mele de social media, știu că nu postam chiar content, nu știu cum să explic, era mai îndrăzneț. Acest content pentru OnlyFans este o prelungire a fashion-ului. Eu nu sunt niciodată dezbrăcată complet. Dar da, este o platformă destinată adulților, copiii nu au de-a face cu asta. Eu niciodată nu m-am ascuns. E de un an jumătate de când mă gândesc insistent la asta!

”Visez la asta!”

Eu vizez la asta. Familia, prietenii, toți cei care mă cunosc, mă susțin. Le-am spus înainte. Nu am pierdut prieteni, nu am pierdut clienții pentru publicitate. Eu mereu mi-am trăit viața cum am vrut. Eu nu sunt model pentru nimeni, nu dau sfaturi. Singurul sfat pe care îmi permit e să faci ce te face fericit”, a spus ”Regina regească”. Cert este că vedeta nu s-a ascuns niciodată după deget și nici nu a pozat în altceva decât este. Până și operația de micșorare a stomacului și-a asumat-o, chiar și poftele pe care le-a avut după. A explicat faptul că se simte foarte bine în corpul ei, mai ales după ce a slăbit câteva zeci de kilograme. Aceasta a suferit mai multe intervenții chirurgicale pentru a arăta așa cum este astăzi.