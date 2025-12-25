Rafale uriașe și troiene, în munții din vestul țării. Vânt de 120 km/h, în Hunedoara și Caraș‑Severin.

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, joi dimineață, o avertizare cod portocaliu de vânt puternic și viscol valabilă în două județe din vestul țării. Avertizarea a fost publicată de autorități și preluată de mai multe instituții media.

Conform comunicatului ANM, avertizarea de cod portocaliu a intrat în vigoare joi, la ora 09:50, și este valabilă până la ora 13:00 în aceleași zile.

Meteorologii precizează în mesajul transmis:

Avertizarea este valabilă în special în zona de munte a județelor Hunedoara și Caraș‑Severin, la altitudini de peste 1.800 de metri. Antena 3

Potrivit informațiilor furnizate de ANM, fenomenele meteorologice vizate includ intensificări ale vântului ce pot afecta terenurile montane cu forme de relief ridicate. Avertizarea indică zone specifice ale Carpaților Meridionali și Banatului montan, respectiv:

Zona de munte a județului Caraș‑Severin, la peste 1.800 m altitudine;

Zona de munte a județului Hunedoara, la peste 1.800 m altitudine.

Pe aceste porțiuni, rafalele vor fi semnalate cu viteze ridicate, iar combinația dintre vânt și precipitațiile de sezon poate reduce semnificativ vizibilitatea, potrivit notei transmise de ANM.

Avertizările emise de ANM fac parte dintr‑o serie de notificări meteo care vizează diverse fenomene extreme sau condiții de vreme severă în România. De exemplu, în alte regiuni ale țării au existat în trecut avertizări de cod galben sau portocaliu pentru intensificări ale vântului și ninsori, potrivit unor materiale jurnalistice și anunțuri oficiale.

Aceste avertizări urmăresc semnalarea zonelor în care se pot înregistra viteze ridicate ale vântului, precipitații înghețate sau troienirea zăpezii, condiții ce pot crea dificultăți în circulația montană sau situații de risc pentru participanții la drum și pentru activitățile outdoor în general.

În contexte similare de avertizări de cod portocaliu sau galben, ANM a recomandat în trecut ca persoanele din zonele afectate să își planifice cu atenție deplasările, să fie atente la schimbările bruște de vreme și să urmărească actualizările emise de instituție pe parcursul zilei.

Meteorologii actualizează constant prognozele și avertizările în funcție de evoluția sistemelor atmosferice, iar autoritățile locale pot lua măsuri de informare suplimentară pentru comunitățile din zonele vizate.