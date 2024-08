Rafael Nadal, anunț neașteptat. Fanii sunt consternați

Spania. Rafael Nadal a luat o hotărâre importantă, la scurt timp după participarea sa la Jocurile Olimpice, unde a fost eliminat în decurs de două zile de pe ambele tablouri de tenis.

Jucătorul spaniol de tenis Rafael Nadal a anunţat, miercuri, că nu va participa la US Open, ultimul turneu de grand slam al anului, prevăzut în perioada 26 august - 8 septembrie.

„Vă scriu pentru a vă informa că am decis să nu iau parte la US Open în acest an, un loc unde am amintiri minunate", a anunțat Rafael Nadal în mediul online.