Rafael Nadal amână marele anunț. Sportivul va lua o decizie după Jocurile Olimpice

Paris. Rafael Nadal a fost eliminat în turul al doilea al Jocurilor Olimpice de la Paris de Novak Djokovic. Sârbul, locul 2 ATP, este principalul favorit la medalia de aur la turneul de tenis. Partida celor doi s-a încheiat după două seturi, 6-1, 6-4.

După înfrângerea din turneul olimpic, sportivul spaniol, în prezent pe locul 161 ATP, a declarat când va lua o decizie cu privire la viitorul său. Nadal a fost de două ori campion olimpic, la simplu, în 2008 la Beijing, și la dublu, în 2016 la Rio de Janeiro.

Jucătorul de tenis a afirmat că va lua o decizie după Jocurile Olimpice de la Paris. El a spus că hotărârea sa va fi bazată pe dorințele și sentimentele sale. În vârstă de 38 de ani, Rafael Nadal este de 14 ori câştigător la Roland-Garros. După înfrângerea de la simplu, el a rămas în concursul de dublu, Aici concurează alături de compatriotul său Carlos Alcaraz.

Novak Djokovic l-a eliminat, luni, în turul al doilea al Jocurilor Olimpice de la Paris, pe Rafael Nadal (161 ATP). Partida a avut doar două seturi, încheiate în favoarea sârbului, 6-1, 6-4. Djokovic s-a impus lejer, după o oră şi 44 de minute, în care a avut patru aşi şi a comis o singură dublă greşeală. Jucătorul spaniol a avut doar un as și a făcut două duble greșeli.

În turul următor, Novak Djokovic va juca împotriva învingătorului din partida dintre germanul Dominik Koepfer (70 ATP) şi italianul Matteo Arnaldi (45 ATP).

Novak Djokovic 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐚𝐢𝐥𝐬 against Rafael Nadal! 💪

The Serbian takes victory against the King of Clay in what is likely to be their 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 match-up against each other. 👏#Paris2024 pic.twitter.com/tc6JJv7aEF

— Eurosport (@eurosport) July 29, 2024