„Ca urmare a atacurilor continue aduse la adresa mea, diseminate opiniei publice, prin care, pe baza unor informatii care ar fi date pe surse, numele meu ar aparea in dosare de coruptie înstrumentate de DNA, am inaintat saptamana trecuta Directiei Nationale Anticoruptie o adresa in vederea stabilirii dacă mă aflu in calitatea de suspect sau inculpat in vreun dosar penal aflat pe rolul institutiei amintite anterior.

Astazi, in urma raspunsului DNA, pe care il atasez mai jos, se constata clar ca numele meu NU apare asociat vreunei calitati de suspect sau inculpat in cauzele penale instrumentate de Directia Nationala Anticoruptie.

Doresc sa multumesc reprezentantilor media care nu au preluat aceste informatii neprobate, neadevarate, care au rolul evident de a-mi prejudicia imaginea publica”, a scris Raed Arafat, marți seară, pe pagina sa de Facebook.

Reacția oficială a DSU

De asemenea, DSU precizează: „Astăzi, 8 septembrie 2020, răspunsul DNA, conform documentului ataşat relevă faptul că, în urma interogării bazei de date a DNA, şeful DSU, dr. Raed Arafat, în prezent, NU apare asociat vreunei calităţi de suspect sau inculpat în cauzele penale instrumentate de Direcţia Naţională Anticorupţie.

Dorim cu această ocazie să respingem vehement aceste informaţii care prejudiciază grav atât imaginea secretarului de stat, şef al DSU, dr. Raed Arafat, care exercită o funcţie publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne cât şi imaginea instituţiilor aflate în coordonarea DSU”, scrie în comunicatul oficial transmis de DSU.

„Totodată, dorim să mulţumim şi să apreciem activitatea celorlalţi reprezentanţi media care nu au diseminat aceste informaţii neprobate şi, conform celor evidenţiate, neadevărate”, se mai arată în comunicatul DSU.