(…) „Diferenta de opinie trebuie incurajata, ea sta la baza democratiei. Denaturarile patologice trebuie insa ferm sanctionate. Este si cazul unora din reactiile in cazul celor doua confruntari cu presa ale candidatilor care se vor bate in turul 2 al prezidentialelor, Klaus Iohannis si Viorica Dancila. In lipsa unei confruntari (dezirabila pentru democratie), fiecare a organizat cate un eveniment separat. Era limpede ca opiniile vor fi impartite in legatura cu succesul/insuccesul acestor dezbateri„, a scris Radu Tudor pe blogul său.

Cum îşi justifică „prestaţia slabă” (în opinia electoratului de stânga)

„Sa iau cazul meu: cand partizanii mai radicali ai presedintelui Iohannis au aflat ca sunt invitat sa particip la evenimentul sau de la BCU, un fluviu de invective s-a revarsat in special pe retelele de socializare. Ce cauta ala, de la blestemata aia deteleviziune care e impotriva lui Iohannis, a statului de drept si tot ce va puteti imagina in siajul unor astfel de calificative. Dupa ei, in preajma dezbaterii si dupa ea, au venit radicalii celeilalte tabere, fundamentalistii de stanga, votanti ai Vioricai Dancila : esti un securist, ai tradat, te duci la dialog cu Iohannis, nu ai fost suficient de dur cu el. Tot arsenalul nemultumirilor, cele mai multe exprimate intr-un limbaj cel putin nefrecventabil”.

Extremişti de stânga mă acuză de securism

(…) Cand am facut (destule in ultimii ani!) interviuri 1-1 cu liderii PSD (unii punand conditii la fel ca cele pe care le acuza la Iohannis), au sarit extremistii din dreapta : sunt pesedist, cu ciuma rosie, cu needucata de Dancila, etc. Iar fanii stangii exultau, eram patriot, bun jurnalist, echilibrat, baiat bun, ce sa mai. Cand am fost la dezbatere sa-l intreb pe Iohannis de abuzurile din justitie sau lipsa autostrazilor, s-au mai potolit cei din # dar au sarit suporterii extremisti de stanga sa ma acuze de securism, care a devenit marota oricarui prost ce n-are argumente”, s-a plâns jurnalistul pe blogul său.

„Oricum o dai, cu talibanii de stânga sau de dreapta nu e bine nicicum”

„Ei sunt jihadistii care arunca in aer orice idee de confruntare civilizata, dialog pro si contra in respectul celuilalt. Sunt specialisti in etichetari populiste, false, manipulatorii, pe care le mesteca vulgar si le regurgiteaza la fiecare eveniment cu miza mare. Ei se merita unii pe altii, traiesc in bula lor plina pana la refuz de ura si cu ratiune zero pe fondul fenomenului indeobste cunoscut drept “noaptea mintii”.

Fiecare organizator are dreptul să-şi stabilească invitaţii şi condiţiile

„Asadar, sa concluzionez : voi mai face interviuri 1-1 cu politicieni dintr-o parte ca sa turbeze cealalta. Voi continua sa merg la dezbaterile importante la care sunt invitat si voi intreba despre combaterea abuzurilor, drepturile omului, jalea din infrastructura, guvernarea proasta si multe altele. Fiecare organizator are dreptul sa-si stabileasca invitatii si conditiile, asa cum eu imi selectez invitatii la emisiuni (conditia principala e sa fie alfabetizati) sau cum telespectatorii au bagheta magica a optiunilor numita simplu telecomanda”.

Cata vreme sunt balacarit de extreme, raman pe centrul dominant cu echilbru, calm, fara sa tip sau sa fiu marcat de obsesia bolnava de a-mi calca interlocutorul in picioare. Nu sunt nici Tarzan, nici Rahan, nici aducator de pubele in platou. Numeroasele ore de emisie ale mele se vor baza in continuare pe cei 7 ani de acasa, 8 ani de scoala + 4 ani de liceu, anii de facultate si mai ales pe bunul simt, pe care daca-l pierd, ajung ca ei. Ca talibanii. Daca noi cei din media nu incurajam deradicalizarea societatii, vom fi la fel de vinovati ca cei care o practica zi de zi in viata politica”, a concluzionat Radu Tudor în postarea sa de pe blogul personal unde curg criticile.

Iată câteva mesaje critice de la postarea jurnalistului:

UIn om: Nu meriti sa lucrezi la Antena 3. Ti-ai dat masca jos. Un ziarist profesionist nu se adreseaza candidatului ca si cand ar fi fost ales inainte de alegeri, chiar daca el va castiga alegerile. Daca iti place politica intra domnule in politica, Sica iti ofera un loc. Iar intrebarea pusa tanarului nSica este de gaga, nu stiu unde este senzationalul”.

Mircea: „Radu tudor, eu am scris înainte de panarama la care ai participat întrebările tale(nu cred că le-ai discutat cu staff-ul A3) Oricum, preambulul măgulitor și indulgent al întrebărilor, care așa cum zicea Mircea, era mai lung decât întrebările,, subtil referire și la tine. 1.ref justitie:învăluire, în loc de direct noianul de încălcări ale Constitutie, Legilor, le ști, nu mermelite;2.stiti,eu inv. strateg. autostr., dv, reales sa…, provinciile, dezv.;te-a, aprobat cu zâmbete largi, reluând propozițiile tale cu mulțumiri.. Nu mai scriu că ne-ai băgat în talibani, în gloata vulgară alui Vadim, ;ai bătut apa în piua, te-ai stropit până la brâu, ca tu ai făcut, ai dres, imparțial, ca tot romanul. Încă ceva:înainte sa mergi, fb era plin de ‘calificative’, de care vorbeai. Sa vezi după catirinca 8+1.vreau să-ți mai scriu, adresa?”

Florin: „Sensibil la critici ? Nu va mai expuneti! Nu am gasit un comentariu apreciativ cu privire la interventia dvs. si majoritatea comentarorilor sunt telespectatori Antena 3, obisnuiti cu un anumit trend, critic dar bazat pe dovezi,agresiv dar obiectiv. Ne asteptam ca interventia dvs. sa se incadreze in trendul Antena 3, nu ca si o indepartare a unei scame de pe gulerul lui Iohannis . Textul de mai sus l-ati scris la nervi, contine cuvinte ce lipsesc din vocabularul unui om tolerant, atitudine ce trebuia aratata la ” sezatoare”, si nu impotriva unor fani dezamagiti. Succes in continuare! Sa traiti! ( in cazul in care raspundeti cu “sanatate”)

