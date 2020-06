Radu Banciu a dat de pământ cu Ilie Dumitrescu, fost internațional român, căruia a ținut să-i transmită un mesaj dur. Totul a plecat de la un mesaj primit de realizatorul TV, pe Facebook de la o persoană care folosește imaginea lui Dumitrescu și i-a creat analistului de la Digi Sport un cont pe rețeaua de socializare.

Banciu a crezut că este vorba chiar de fostul internațional român. „Sir Ilie Dumitrescu mi-a scris: Banciule, sunt un analist mai bun decât tine. Dragă Ilie, nu numai că la capitolul analiză tu nici nu știi ce înseamnă aia! N-ai vocabular, ai citit două cărți, ce analiză să faci? Dar vreau să spun ceva mai interesant”, și-a început Banciu discursul.

„Și la capitolul fotbal, numai cu îngăduință te pot considera un pic mai bun decât mine. Asta pentru faptul că eu nu m-am ținut de fotbal atât timp cât a trebuit. Aveam stângul lui Hagi, am rupt plase! Am diplomă de golgeter, cum am diplomă și de cel mai bun portar. Am fost Dumnezeu. M-a învățat fotbalul un amic maghiar din bloc, care era peste Maradona.

Nu neagă nimeni că ai fost fotbalist bun, dar ai fost doar cu puțin mai bun decât am fost eu. Cât despre analiză, mai buchisește și tu niște cărți. În câțiva ani, poți să începi să intri în niște idei”, a afirmat Radu Banciu la televiziunea Look Sport.

Ilie Dumitrescu a mai avut probleme de imagine din cauza contului fals. „ Am avut mari probleme fiindcă am luat apărarea celor de la FCSB în conflictul cu CSA! Supărat pe mine, un individ și-a făcut cont pe Facebook în numele meu. Și postează tot felul de trăsnăi. Asta se numește furt de identitate! Dar în România văd că nu se pedepsește”, afirma fostul fotbalist, anul trecut. Ilie Dumitrescu a făcut și o plângere la poliție.