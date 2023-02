Radu Banciu, atac imund la adresa Ioanei Cosma. „Toată lumea ieșea cu ea dacă voia la o înghețată”

Realizatorul TV Radu Banciu nu a avut cuvinte de laudă la adresa fostilor colegi de breaslă, Ioana Cosma și Mihai Mironică. El a declarat că aceasta nu și-a îndeplinit condiția de gazetar și că nu a fost în stare să facă emisiuni memorabile.

El a mai spus că Ioana Cosma, fosta moderatoare de la PRO TV, era lipsită de profesionalism, dar că toți o plăceau pentru că era drăguță în timpul liber și că „îi scotea la înghețată”. Jurnalistul a declarat și că Mihai Mironică se minuna de el pentru că putea aborda subiecte incomode pentru invitați.

Aspru criticați după plecarea de la PRO TV

„Ei nu mai aveau conștiință profesională, nici Mironică, nici Ioana Cosma. Ei chiar credeau că ce fac acolo, fac bine. E trist, dar de multe ori se întâmpla asta în viața oamenilor mărunți, să nu își dea seama cand fac prostii. Am citit ce a scris Ioana Cosma la despărțire, de ca și cum ar fi făcut ceva bine. Nu, ea nu a făcut ceea ce trebuia și nu și-a îndeplinit condiția de gazetar. Eu cât am fost acolo trei ani ea nu a reușit să pună o întrebare care să contrazică pe cineva. O întrebare care să deranjeze, să reprezinte presa. Ea doar se punea bine cu toată lumea, nu era contondentă cu nimic pe post. Și pe Mironică, dacă îl lăsai singur în platou nu deranja pe nimeni acolo.

Eu am făcut emisiuni memorabile acolo. Știți cum se uita Ioana Cosma la mine acolo? Nu îi venea să creadă ce puteam spune la televizor că îi stricam ploile. Am trăit momente jenante pentru un jurnalist onest. Avea multe atuuri, dar profesionalismul și competența în domeniu nu le avea. Altfel, era o persoană drăguță, interesantă, dar nu pe post. Toată lumea ieșea cu Ioana Cosma dacă putea la o înghețată sau prăjitură. Dar nu să ai emisiuni cu ea, ăsta nu e jurnalism”, a spus Radu Banciu la emisiunea „Fotbal All Inclusive”, pe care o realizează la Prima Sport.