Cum a comentat Mirel Rădoi calificarea istorică a „tricolorilor” în semifinalele EURO 2019: „Trebuie să continuăm povestea asta frumoasă”

Mirel Rădoi, selecționerul naționalei Under 21 a României, a vorbit despre calificarea elevilor săi în semifinalele Campionatului European.





România U21 a terminat neînvinsă în Grupa C de la EURO 2019, din postura de lider, cu şapte puncte, la egalitate cu Franţa, dar cu un golaveraj superior.

Joi, de la ora 19:00, „tricolorii” mici se vor duela cu Germania pentru un loc în finala Europeanului Under 21. „În momentul de faţă, istoria continua, indiferent de adversar ca trebui să continuăm povestea asta frumoasă. Felicit jucătorii, felicit suporterii, dar performanţa este puţin umbrită de doi dintre suporteri care au lovit-o pe iubita lui Cristi Manea. Am încercat să odihnim doi dintre jucători. Din punct de vedere tactic nu ne-au surprins deloc, am aflat intre timp ca Moussa Dembele nu va juca”, a spus Rădoi, la finalul partidei de la Cesena, la microfonul TVR.

Calificarea în semifinalele EURO 2019 i-a adus automat României prezenţa la Jocurile Olimpice din 2020.

Codrin Stefanescu revine in FORTA! Anuntul care agita APELE in PSD!

Pagina 1 din 1