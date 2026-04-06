Radioul public din SUA, NPR, acuzat că a ignorat victimele atacului asupra sinagogii din Michigan

Un reportaj realizat de postul public american NPR a generat controverse după atacul terorist produs în martie 2026 la sinagoga Temple Israel din West Bloomfield Township, statul Michigan.

Criticile au vizat modul în care instituția media a ales să relateze evenimentul, punând accent pe contextul familial al atacatorului în Liban, în detrimentul victimelor din Statele Unite.

Potrivit agenției Reuters, atacul a avut loc pe 12 martie 2026, când Ayman Ghazali, în vârstă de 41 de ani, a intrat cu un vehicul în clădirea sinagogii și a deschis focul. FBI a stabilit ulterior că atacul a fost inspirat de organizația Hezbollah.

Datele oficiale arată că în momentul incidentului în clădire se aflau aproximativ 140 de copii, însă nu au fost înregistrate victime în rândul acestora, intervenția rapidă a personalului și a forțelor de ordine prevenind o tragedie majoră.

De asemenea, autoritățile au precizat că atacatorul consumase conținut online asociat ideologiei Hezbollah și își exprimase intenția de a comite un act violent înainte de atac.

Controversa a apărut după difuzarea unui material în cadrul emisiunii „All Things Considered”, în care NPR a ales să investigheze comunitatea din Liban de unde provenea atacatorul, în loc să includă mărturii ale membrilor sinagogii.

Articolul a fost publicat sub titlul „Într-un mic oraș libanez, durerea și teama urmează atacului asupra sinagogii din Michigan”, iar reacțiile publicului nu au întârziat să apară.

Un comentator a scris că „NPR a găsit adevărata victimă a unui atac asupra a 140 de bebeluși evrei americani — și aceasta este localitatea din Liban care a crescut o familie de teroriști”, evidențiind percepția unei relatări dezechilibrate.

Alți ascultători au criticat lipsa mențiunilor despre legăturile familiei atacatorului cu Hezbollah, susținând că reportajul a omis informații relevante deja cunoscute publicului.

Editorul public al NPR, Kelly McBride, a explicat că scopul jurnalistic al materialului a fost „de a explora legătura dintre atacul terorist asupra sinagogii din Michigan și familia care a fost ucisă în cealaltă parte a lumii”.

Aceasta a subliniat că „simpla documentare a acestei relații și umanizarea familiei nu implică faptul că tentativa lui Ghazali de a ucide mai mult de o sută de copii a fost justificată”.

Cu toate acestea, McBride a admis că acoperirea nu a fost completă. Ea a declarat că „în toată această acoperire, vocile de la Temple Israel lipsesc” și că nu au fost identificate materiale care să includă declarații ale rabinilor, membrilor comunității sau familiilor copiilor implicați.

De asemenea, aceasta a precizat că „atunci când voci importante lipsesc din acoperire, percepția publicului asupra întregii situații este distorsionată”.

Publicația The Guardian a relatat că atacul a avut loc într-un context tensionat, marcat de conflictul dintre Israel și grupări susținute de Iran, inclusiv Hezbollah.

În același timp, reacțiile la nivel național au evidențiat o creștere a preocupărilor privind securitatea comunităților evreiești din Statele Unite, după cum notează și The Washington Post.

Incidentul din Michigan a fost catalogat de autorități drept un act de terorism cu motivație antisemită, iar investigațiile continuă pentru a clarifica toate circumstanțele implicate.