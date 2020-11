Marea Unire ZU, ediția cu numărul 10, va fi difuzată pe 30 noiembrie și 1 decembrie. Cele 2 spectacole forță vor putea fi urmărite simultan, în ambele seri, pe:

– pe Antena 1, după „Chefi la Cuțite”

– on air pe toate frecvențele Radio ZU

– live pe pagina de Facebook Radio ZU

– pe Visual Radio (radiozu.ro/live)

„E un an foarte bun ca să faci un lucru mare și mai mare. Iată de ce, Marea Unire ZU 2020 devine și mai mare decât a fost până acum. An de an, de 10 ediții încoace, am unit genuri, am unit generații. Mirabela Dauer cu Alex Velea, Smiley și Cătălin Crișan, Smiley și Alexandru Andrieș sau Alina Eremia și Crina Mardare. În 2020 vrem nu doar să ducem mai departe tradiția Marea Unire ZU, vrem să o facem și mai mare.

Nu o facem într-o zi, ci în două. Nu o facem într-un spectacol, ci în două. Nu o facem în radio, ci pe o scenă. Nu o facem cu câțiva artiști, o facem cu toți artiștii. Pe 30 noiembrie și pe 1 decembrie, de Ziua Națională, facem o singură Mare Unire ZU, dar 2 spectacole forță, iar ambele se difuzează simultan pe Radio ZU si pe Antena 1!”, a anunțat Mihai Morar, în Morning ZU.

Ce unește ZU, nu dezbină nimeni!

Devenită deja tradiție, Marea Unire ZU unește muzica nouă cu muzica de altă dată, liant fiind hiturile nemuritoare transmise prin vocile artiștilor care se aud în fiecare zi în playlistul Radio ZU. Așadar, cele mai frumoase melodii din toate timpurile vor fi cântate de cei peste 30 de artiști pe care Mihai Morar și Daniel Buzdugan îi aduc pe aceeași scenă din nou, așa cum fac de 10 ani, în preajma zilei de 1 Decembrie.



The Motans, Vlăduța Lupău, Alina Eremia, Spike, Andia, Azur, Tudor Gheorghe, Nicole Cherry, Lidia Buble, Veta Biriș, Fuego, Raluka și Proiectul Balkanic, Speak și Ștefania, Eric Dobriceanu, Proconsul, Alexandra Stan, Pindu, Mira, Connect-R, Nico, Puya, JO, Ana Baniciu, Florian Rus, Nicole Cherry, Pepe, Mario Fresh, Liviu Teodorescu, Cornel Ilie și Alexandra Stan sunt artiștii care au acceptat să fie parte din această a 10-a ediție „Marea Unire ZU”. Felul în care au reușit ei să exprime muzical emoția evenimentului – uninând muzica veche cu muzica nouă – va putea fi urmărit pe 30 noiembrie și 1 decembrie, pe toate platformele Radio ZU, dar și pe Antena 1, după emisiunea „Chefi la cuțite”.

Pentru că… „Hiturile se ascultă la ZU!”

De 10 ani încoace, evenimentul organizat de Radio ZU, se bucură de prezența celor mai importanți artiști români, indiferent de generație. Cele mai frumoase momente înregistrate în acești ani pot fi urmărite pe contul de Youtube Radio ZU.

Cel mai mare concert din pandemie, Marea Unire ZU 2020, este organizat în conformitate cu toate normele privind prevenirea și controlul transmiterii infecției SARS-COV-2 în contextul pandemiei de COVID-19.

