Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2 al Capitalei, a decis în această săptămână să taie bursele acordate elevilor din zona pe care o administrează, pentru că, în opinia membrului USR-PLUS, acestea ar fi fost acordate având la bază scopuri electorale și nu s-ar justifica din punct de vedere al performanței.

„Peste 19.000 din Sectorul 2 vor lua burse”

Edilul a venit, astăzi, cu noi precizări legate de decizia sa. „Eu n-am zis niciodată că am tăiat bursele. În fapt, am crescut bugetul de burse prevăzut de vechea administrație de la 37,7 milioane de lei în acest an, la 43,7 milioane de lei, în așa fel încât să acomodăm burse pentru toți elevii. Peste 19.000 de elevi din Sectorul 2 vor lua burse.

Ce s-a întâmplat a fost să echilibrăm puțin grilele burselor, respectiv, am crescut bursele de performanță pentru cei foarte, foarte buni, care au luat locul I, II sau III la olimpiadele naționale”, a spus primarul Radu Mihai, confirm B1 TV.

„Majoritatea burselor au fost modificate în plus, există și două categorii de burse pentru care am modificat în minus”

El a mai afirmat că majoritatea burselor au crescut, iar unele au fost modificare în minus. „Am păstrat cuantumul burselor pentru cei cu nota 10 și peste 9,50. Am crescut bursele pentru cei foarte săraci care au un venit pe cap de familie sub jumătate din salariul minim. Le-am crescut cu 50 de lei.

Majoritatea burselor au fost modificate în plus, există și două categorii de burse pentru care am modificat în minus, categoriile între 8,50 și 9, unde, în loc de 100 de lei se dau 75 de lei, și între 9 și 9,50, unde în loc de 200 de lei se dau 150 de lei, dar asta am făcut-o pentru a echilibra niște inechități majore. Una dintre inechitățile majore era că dacă un copil sărac învăța bine și ar fi luat bursă de merit, i se tăia din bursa de merit 150 de lei”, a mai precizat Radu Mihaiu.