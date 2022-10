Rachete de tip Katiușa, de pe vremea lui Ceaușescu, în dotarea armatei ucrainene

Noi imagini cu muniție fabricată în România și folosită de armata ucraineană au apărut pe rețelele sociale. Din imaginile postate pe internet, care nu au fost confirmate de surse oficiale, se pare ar fi vorba despre rachete de tip „Katiușa“ fabricate pe vremea lui Nicolae Ceaușescu.

„Rachetele au fost fabricate în 1989, ceea ce înseamnă că e posibil ca ele să fi trecut prin mai multe mâini în această perioadă și că au fost vândute în Ucraina de companii românești sau private“, se arată în comentariul care însoțește înregistrarea video. Aceasta a fost postată pe contul de Twitter Ukraine Weapons Tracker.

Rachetele din imagini sunt pentru sistemele „Grad” de proveniență sovietică. Acestea au apărut în 1960 în fostul URSS, dar au fost modernizate de-a lungul timpului. Chiar și așa au o rază mică de acțiune (10-20 kilometri) și o precizie scăzută comparativ cu armamentul modern, relatează digi24.ro.

#Ukraine: Ukrainian army received 9M22U 122mm Grad HE artillery rockets manufactured in 🇷🇴 Romania. The rockets seen in the video were manufactured in 1989 meaning they could have changed owners many times and may have been sold to Ukraine by both Romania or private companies. pic.twitter.com/ruWgVLJX63

