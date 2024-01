Rabla pentru sobe 2024. Cine sunt românii care vor beneficia de finanțare

Guvernul se pregătește să lanseze și programul „Rabla pentru sobe 2024” și a prezentat bugetul pentru programele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat că finanţarea se acordă pentru dispozitivele cu randament de minimum 80% şi emisii mici de poluanţi.

Se lansează „Rabla pentru sobe”

„Pentru prima oară, lansăm în consultare publică un program de finanţare care îşi propune să înlocuiască sobele vechi, cele cu randament ineficient, aşa cum am spus mai devreme, cu unele noi, pentru că există tehnologii care pot să crească acest randament la peste 80%. Aşteptăm cu mare interes contribuţia comercianţilor, a instalatorilor de astfel de echipamente, primăriilor din ţară şi a oricărui specialist până la urmă care ne poate da un feedback.

Ne dorim ca acest program să reducă cheltuielile românilor cu încălzirea, la fel cum ne dorim în mod suplimentar să avem şi un aer mai curat. Programul este unul pilot, ţin să precizez încă o dată acest lucru, şi se adresează pentru început comunelor din cele 28 de judeţe ale ţării, din zona montană, aşa cum este definită de legislaţia în vigoare, respectiv de Legea muntelui. Acolo ştim că iernile sunt mai lungi şi mai grele. Ne adresăm comunelor, dar probabil şi altor tipuri de unităţi administrativ-teritoriale, cum ar fi satele aparţinătoare ale oraşelor şi ale municipiilor. Vom pune la dispoziţie, din bugetul AFM, pentru început, 500 de milioane de lei pentru aceste dispozitive de încălzire. Propunerea pe care o fac, astăzi, este aceea de a finanţa 70% din costurile unei astfel de sobe, dar nu mai mult de 10.000 lei de persoană”, a declarat Fechet.

Se va da finanțare pentru 50.000 de sobe

Ministrul a mai spus că estimarea este de a finanţa prin noul program un număr de 50.000 de sobe. El a declarat că oricine va fi interesat de acest program va obţine o singură dată finanţare, de maximum 10.000 lei.

„Noi sperăm să reuşim ca, în fiecare din cele aproximativ o mie de primării pe care le-am identificat ca fiind eligibile, să avem astfel de solicitanţi. Ne propunem, dacă am considera că finanţăm suma maximă pe fiecare solicitant, respectiv 10.000 lei, să finanţăm 50.000 de sobe, fie pe lemn, fie pe peleţi, fie pe brichete. Există o legislaţie specifică care defineşte toate aceste tipuri de încălzire, însă pretenţia principală a Ministerului Mediului este aceea ca aceste echipamente să respecte standardele directive eco-design.

Cum pot beneficia românii de finanțare

Asta presupune că randamentul este de minimum 80% şi asta presupune că emisiile de particule sunt sub 40 de grame pentru fiecare metru cub de combustibil solid, emisiile de compuşi organici volatili sunt sub 120 de grame pe aceeaşi unitate de măsură, monoxid de carbon sub 1.500 mg şi emisii de oxizi de azot sub 300 mg pe metru cub. Amintesc că o problemă principală a României este legată de depăşirile la oxizi de azot şi la particule. Oricine va fi interesat de acest program va obţine o singură dată finanţare, de maximum 10.000 lei”, a menţionat demnitarul.

Conform datelor tehnice prezentate de către ministrul Mediului, sobele vor avea o putere nominală pe care o alege beneficiarul, „dar trebuie să fie de minimum opt kilowaţi şi de maximum 35 de kilowaţi”.

„Asta înseamnă că putem încălzi o locuinţă de cel puţin 60 mp, până la 140, chiar 200 mp˛ în funcţie de cât de bine este izolată casa respectivă. Ne propunem ca acest program să îl finanţăm într-o manieră similară cu cel prin care am finanţat „Rabla local”. Vom implica şi primăriile. Asta înseamnă că primăriile vor avea un contract de finanţare cu Administraţia Fondului de Mediu.

Cetăţenii se vor înscrie într-o platformă şi decontarea acestor cheltuieli se va face prin intermediul primăriei. Ne dorim ca oamenii să nu fie puşi pe drumuri inutil. Ne dorim ca acest program să fie unul care se va desfăşura într-un spaţiu digital, se va desfăşura online, vom avea o platformă informatică dedicată. Condiţiile pe care cetăţenii trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibili în acest program sunt foarte simple, în opinia mea, respectiv să fie cetăţeni români, să aibă domiciliu în locuinţa pentru care este solicitată finanţarea, să fie proprietarul respectivei locuinţe şi să nu aibă datorii la stat”, a completat Mircea Fechet într-o conferință de presă.