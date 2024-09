Putin și-a adus bodyguardul în Consiliul de Securitate. Noi speculații pe tema succesiunii la Kremlin

Vladimir Putin a luat o decizie care alimentează speculațiile cu privire la succesiunea sa. Dictatorul de la Kremlin și-a promovat fostul bodyguard în Consiliul de Securitate al Rusiei.

Alexei Dumin este considerat un personaj important la Moscova, prin prisma funcțiilor pe care le-a ocupat de-a lungul anilor. În vârstă de 52 de ani, și-a început cariera, în 1995, în serviciul de protecție al fostului președinte Boris Elțîn.

Noua promovare a fostului ofițer de protecție și pază în Consiliul de Securitate al Rusiei nu este întâmplătoare. Pe lângă Dumin, au mai fost numiți alți trei membri noi în Consiliu de Securitate, decizia fiind luată printr-un decret prezidențial. Consiliul de Securitate este condus de fostul ministru al apărării Serghei Şoigu. Dmitri Medvedev, fost premier şi preşedinte al Federației ruse, ocupă funcția de vicepreşedinte.

Potrivit decretului au fost promovați Alexei Diumin, prim-vicepremierul Denis Manturov, şefa Agenţiei federale medicale şi biologice, Veronika Skvortsova, şi şeful Direcţiei principale pentru programe speciale ale preşedintelui rus, Alexander Linets.

Alexei Diumin a sosit la Kremlin în primăvară, el ocupând până atunci poziția de guvernator al regiunii Tula. În luna mai, Vladimir Putin l-a promovat în funcția de secretar al Consiliului de Stat. Acesta este un organism consultativ la dispoziția șefului statului rus.

1/7 Risky Job: as the man responsible for russia's operations in the Kursk region, Aleksey Dyumin is gambling his chance at becoming Vladimir Putin's successor. pic.twitter.com/UQ9etFigrE

— Joni Askola (@joni_askola) August 13, 2024