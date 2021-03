Când luăm în considerare influența Soarelui asupra Pământului și a climei, avem tendința să ne gândim la radiațiile solare. Și desigur la pericolele radiațiilor ultraviolete sau UV asupra pielii.

Dar Soarele este o stea activă.

Potrivit NationalInterest, Soarele eliberează continuu ceea ce este cunoscut sub numele de „vânt solar”, un flux de particule încărcate electric emise de atmosfera superioară a Soarelui (în mare parte protoni și electroni) care se deplasează cu viteze de sute de km pe oră.

O parte dintre aceste particule care ajung pe Pământ sunt ghidate în atmosfera polară de câmpul nostru magnetic. Drept urmare, putem vedea Luminile nordice şi luminile sudice sau Aurorele Boreale şi Aurorele Australe.

Această manifestare vizibilă a particulelor solare care intră în atmosfera Pământului este un fel de aducere aminte că există mai mult Soare decât lumina Soarelui. Dar particulele au și alte efecte.

Efectele particulelor solare

Când particulele solare pătrund în atmosferă, energiile lor ridicate ionizează molecule neutre de azot atmosferic și oxigen, care reprezintă 99% din atmosferă. Această „precipitație de particule energetice”, numită astfel pentru că este o ploaie de particule din spațiu, reprezintă o sursă majoră de ionizare în atmosfera polară, la o altitudine de 30 km. Și declanșează un lanț de reacții care produc substanțe chimice care facilitează distrugerea ozonului.

Impactul particulelor solare asupra ozonului atmosferic a fost observat pentru prima dată în 1969. La începutul anilor 2000, datorităsatelitiților, au apărut tot mai multe dovezi că particulele solare joacă un rol important în influențarea ozonului polar. În perioadele deosebit de active, când Soarele eliberează cantități mari de particule în spațiu, până la 60% din ozonul de la altitudini de peste 50 km poate fi epuizat. Efectul poate dura câteva săptămâni.

Mai jos în atmosferă, sub 50 km, particulele solare contribuie în mod semnificativ la variabilitatea de la an la an a nivelurilor de ozon polar, adesea prin căi indirecte. Aici, particulele solare contribuie din nou la pierderea de ozon, dar o descoperire recentă a arătat că acestea ajută la reducerea unei părți din epuizarea din gaura de ozon din Antarctica.

Modificările ozonului influențează clima

În emisfera sudică, se știe că modificările ozonului polar influențează condițiile climatice regionale.

Legătura dintre particulele solare și ozon este destul de bine stabilită, dar care sunt efectele directe pe care particulele solare le pot avea asupra climei?

Există dovezi că activitatea solară influențează variabilitatea climatică regională la ambii poli ai Pământului. Modelele climatice sugerează, de asemenea, că astfel de efecte polare se leagă de modele climatice mai mari și influențează condițiile din latitudinile medii.

Detaliile nu sunt încă prea clare, dar, pentru prima dată, influența particulelor solare asupra sistemului climatic va fi inclusă în simulările climatice utilizate la viitoarea evaluare a Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC).

Prin radiații solare și particule, Soarele furnizează un aport-cheie de energie pentru sistemul nostru climatic. Deși acestea variază în funcție de ciclul magnetic de 11 ani al Soarelui, ele nu pot explica creșterea rapidă recentă a temperaturilor globale din cauza schimbărilor climatice.

Photo 204643222 © Elen33 – Dreamstime.com