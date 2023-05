Puiu Popoviciu, după ce Curtea de Apel București i-a suspendat pedeapsa de 7 ani în „Dosarul Băneasa”: Nu-mi doresc decât normalitate

Puiu Popoviciu a afirmat că decizia Curții de Apel București reprezintă în mod practic o „normalitate” pe care o dorește de mai mulți ani, având în vedere că a fost victima unor „abuzuri judiciare”.

Puiu Popoviciu speră la o judecată dreaptă și corectă

Decizia de retrimitere a dosarului pentru rejudecare îl determină pe Puiu Popoviciu să aibă speranța unei judecăți drepte și corecte, insistând că acuzația de corupție care i-a fost adusă este complet nefondată.

„Aș avea multe de zis după atâția ani de abuzuri judiciare… Sper să am în sfârșit o judecată dreaptă, corectă și atât. Mi-am iubit și respectat țara necondiționat, chiar și când am fost în poziții antagonice din cauza unor abuzuri și nedreptăți judiciare. Prin toate mijloacele am continuat, chiar și în ultimii ani, să ajut la crearea unei imagini mai bune a țării în care m-am născut și am fost educat.

Eu am fost acuzat de corupție, dar comisarul anticorupție a declarat în fața instanței că nu a primit nimic de la mine, nici direct, nici indirect, scrie foarte clar. Alt revizuent din acest dosar, un alt ofițer implicat în cazul meu, este cel care a dat acea pungă cu materiale proporționale, care nu era de la mine. În cazul revizuirii lui, judecătoarea Curții de Apel a spus clar că acea pungă nu este de la mine, ci de la el, eu nici nu știam de existența acelui om, la acea vreme.

Nu-mi doresc decât normalitate”, a declarat omul de afaceri Puiu Popovici, pentru Gândul.

Omul de afaceri a fost condamnat a șapte ani de închisoare

Popoviciu a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) la 7 ani de închisoare în dosarul „Ferma Băneasa” pe data de 2 august 2017.

După plecarea sa din România pe data de 3 august, omul de afaceri a devenit subiectul unei urmăriri internaționale și a ajuns în Marea Britanie. Cu toate acestea, cererea de extrădare a fost respinsă de justiția din Regatul Unit în anul 2021.

Instanța a admis cererea de revizuire formulată de Puiu Popoviziu împotriva sentinței sentinței CAB din 2016, rămasă definitivă la Înalta Curte în anul 2017. „Referitor la infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu, Curtea reţine că înscrisurile la care face referire apărarea şi descoperite ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare constituie fapte sau împrejurări noi ce nu au fost cunoscute la soluţionarea cauzei, de natură a dovedi netemeinicia hotărârii de condamnare”, se arată în motivarea Curții de Apel.

Conform regulilor unui proces echitabil, apărării omului de afaceri Gabriel Popoviciu trebuie să i se ofere oportunitatea de a contesta veridicitatea acuzațiilor formulate împotriva sa, având în vedere prezența unor noi probe care pot scoate în evidență faptul că acesta se află în afara activității infracționale, conform motivării Curții de Apel București (CAB).