Pudibondele şi clarvăzătoarele de la CNA, care ghicesc gândurile jurnaliştilor

Când am auzit ce mă întreabă, mai întâi am crezut că vrea, de dimineaţă, să râdă de mine, iar îngrijorarea lui nu era reală, ci mimată. Mai ales că îl ştiu bun de astfel de glume. Mi-a spus, cu voce tremurată: „Mă, ăştia vor să ne smulgă copiii de lângă noi? Că al meu nu a mai dormit toată noaptea. A stat în braţe la mă-sa şi a tot plâns că să nu-l dea. Abia de am reuşit să-l potolim şi să-l adormim spre dimineaţă. Acum, plânge că nu vrea să meargă la şcoală, că o să-l ia şi nu or să-i mai dea voie să mai vină acasă la noi. Uite-l, acum s-a încuiat în baie ca să nu-l ducem la şcoală”.

Nu era glumă. Copilul se auzea plângând tare, iar îngrijorarea prietenului meu era cât se poate de reală. Am încercat să mă dumiresc: „Cum? Cine să vă ia copilul? Şi de ce?” Prietenul chiar era agitat. M-a repezit şi pe mine: „Credeam că eşti mai informat. A spus aseară la televizor.” „Ce a spus la televiozor”? „A spus că dacă părinţii nu vor să-şi lase copii să se vaccineze, acei copii trebuie luaţi de lângă părinţi de către stat şi duşi… habar nu am unde. Chiar crezi că este posibil să ne ia copilul de lângă noi?”

Pentru o clipă, mi-au răsărit în minte nişte fotografii şi filme-document, pe care le-am văzut la Muzeul Holocaustului din Tel Aviv, în care în câteva lagăre de concentrare, când soseau trenurile cu deportaţi, câte un ofiţer, cu un simplu gest al mâinii, spre stânga sau spre dreapta, despărţea părinţii de copii. Nu! Nu este posibil să se întâmple aşa ceva într-o ţară europeană, în 2021. Aşa că i-am răspuns, logic şi firesc: „Nu! Cum să-ţi ia copii? La ce televizor a spus tâmpenia asta?” M-a repezit din nou: „Aşteaptă. Îţi trimit imediat”. Şi mi-a trimis o înregistrare. O captură din emisiunea lui Cosmin Prelipseanu, „Jurnalul de seară”, difuzată pe Digi24. Invitat, ministrul Învăţământului, Sorin Câmpeanu. Subiectul, şcoala în pandemie şi condiţiile de vaccinare ale elevilor. La minutul 21.30 am auzit o afirmaţie incredibilă a moderatorului. Redau dialogul integral: „Cosmin Prelipceanu: N-ar fi bine ca măcar de copiii lor să avem grijă? (a părinţilor care nu vor să-i vaccineze n.r.) Măcar copiii lor să înțeleagă asta. Asta ar trebui să facă școala. Să-i scăpăm pe copii de părinții lor. Asta trebuie să facă școala.

Sorin Cîmpeanu: Nu pot să fiu părtaș la această afirmație.

Cosmin Prelipceanu: Ba da, vă spun eu, asta ar trebui să se întâmple.

„Să-i scăpăm pe copii de părinţii lor”! După momentele de uluială, am încercat să-mi liniştesc prietenul: „A fost un derapaj. Ai văzut că ministrul nu a fost de acord. Precis CNA-ul va sancţiona prostia asta”. Nu ştiu dacă l-am convins şi dacă micuţul lui s-a dus la şcoală în ziua aia sau în zilele următoare, ori dacă a mai ieşit la joacă, de teamă să nu fie luat de lângă părinţi. Nu ştiu dacă alte sute de mii de părinţi, auzind asta, nu au stat îngrijoraţi că li se vor lua copiii de lângă ei, dar precis că da.

CNA-ul însă, paznicul moralităţii televiziunilor, ce să vezi, mort la un astfel de derapaj major, care aduce a nazism. Nu l-a deranjat pe Cosmin Prelipceanu nici măcar cu un oftat. Acesta continuă nestingherit de nimeni să-şi ţină emisiunile, ce-i drept, fără pic de audienţă, cu bretelele alea care îl fac să se creadă celebrul moderator de la CNN, Larry King, cu care nu are în comun decât faptul că sunt amândoi bărbaţi.

Probabil că CNA nu a observat acest derapaj major, care în mod normal ar fi trebuit să atragă asupra postului sancţiuni majore, pentru că era ocupat, chiar în acea perioadă, cu analiza emisiunii „Acces direct” de la Antena 1. Subiectul dezbătut era moartea celor doi gemeni de 2 ani care au căzut de la etajul zece al unui bloc din Ploieşti, în timp ce mama lor asculta manele cu sonorul la maxim.

Domnişoarele de pension de la CNA s-au arătat oripilate de ancheta jurnalistică „îngrozitoare”, de o „cruzime extremă” și „violență psihică”. I-a cuprins insomnia spăimoasă, mai ceva ca pe copilul prietenilor mei: „ A fost o vizionare foarte dificilă” a spus simţitoarea Cristina Pocora, noul şef al CNA. „De la crimele de la Caracal nu am mai fost atât de afectați”, a spus şi mimoza afectată Dorina Rusu. „Parcă le-a părut rău că nu au avut o cameră de filmat acolo”, a mai citit gândurile jurnaliştilor care au făcut ancheta, paranormala Cristina Pocora. Drept urmare, postul a fost sancţionat drastic.

Nu a mai contat că a fost o anchetă jurnalistică, care a pornit chiar la solicitarea mamei minorilor care au murit, care a venit la emisiune spunând că ea crede că micuţii i-au fost aruncaţi pe geam de cineva şi să o ajutăm să afle adevărul. Nu a mai contat că din noianul de minciuni spus de cei implicaţi, prezenţi şi ei de bună voie în faţa camerelor şi dând declaraţii nesiliţi de nimeni, am reuşit să decelăm o suspiciune extrem de serioasă că nu a fost un simplu accident. Nu a mai contat că martori oculari afirmă, susţinuţi de probe înregistrate că, foarte puţin timp înainte ca gemenii să cadă de la etaj, s-a auzit o voce de bărbat care striga la mama lor că îi aruncă copiii pe geam. Nu a mai contat că alibiul mamei şi cel al prietenei ei care în acel moment se afla în casă, picase. Mama intrase în direct pe fb cu opt minute după tragedie, timp rămas neacoperit cu explicaţii de ancheta penală, iar prietena minţise că a stat tot timpul în bucătărie. NU a mai contat că în urma demersului jurnalistic, poliţia a început o anchetă serioasă şi a chemat la audieri pe toţi cei care fuseseră prezenţi în platoul emisiunii.

Aşadar, avem două speţe. Amândouă despre copii. Una, despre doi copii care din păcate au murit şi unde există suspiciuni foarte serioase că nu a fost un simplu accident. Ce de-a doua, în care un moderator, cere imperativ, de mai multe ori, să fie smulşi copiii de lângă părinţii lor. Speţe judecate cu măsuri diferite.

Să mai facem precizarea că CNA este o instituţie eminamente politică. Membrii ei sunt numiţi de partide şi, desigur, trebuie să servească interesul partidului care i-a făcut oameni. Căci un membru CNA are rang de secretar de stat, o căruţă de bani leafă, maşină şi secretară.

Mai rămâne de văzut care partid nu este de acord cu aflarea adevărului despre moartea a doi micuţi nefericiţi, dar este de acord cu smulgerea copiilor de lângă părinţii lor pe motiv de nevaccinare.